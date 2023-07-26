Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.07
90,48
100,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск зашла федеральная сеть прачечных самообслуживания

В Красноярск зашла федеральная сеть прачечных самообслуживания
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

В Красноярске открылись прачечные самообслуживания федеральной сети «СамПрачка». Первые точки разместились на улице Дудинской и проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий».

#НОВОСТИ
В прачечных можно постирать кутрки, пледы, одеяла, постельное белье, мягкие игрушки, рабочую одежду и многое другое. Загрузка каждой стиральной машины составляет 12 кг. В прачечных предусмотрена зона ожидания для клиентов, в среднем один цикл стирки занимает 45 минут. Затем вещи можно переместить в сушильную машину. 
 
В планах открыть еще несколько филиалов, а в перспективе — и во всех районах. 
 
Представители прачечной рассказали DK.RU, что решили открыть прачечные, потому как сами испытывали потребность в такой услуге. Особенно после путешествий накапливается много вещей, которые нужно стирать и потом сушить. 
На западе России такая услуга есть уже более 15 лет. Мы ждали в Красноярске, но не дождались и решили открыть сами, — сообщили представители «СамПрачки».

Справка

 
Сеть «СамПрачка» развивается по франшизе. Первые точки появились в 2007 в Москве и области. Сейчас открыто более 100 точек по всей стране. Правообладателем торговой марки является компания ООО «Экспресс Ландри» – официальный импортер прачечного оборудования производителей Европы, США и Китая.
 

 

 

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске резко подорожал бензинВ Красноярске резко подорожал бензин
  • В Дудинке открыли новый медицинский центрВ Дудинке открыли новый медицинский центр
  • Администрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводеАдминистрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводе
  • В Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителейВ Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителей
  • Красноярские «Сибирские городки» могут сменить собственникаКрасноярские «Сибирские городки» могут сменить собственника
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.