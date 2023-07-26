В Красноярск зашла федеральная сеть прачечных самообслуживания

В Красноярске открылись прачечные самообслуживания федеральной сети «СамПрачка». Первые точки разместились на улице Дудинской и проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий».

В прачечных можно постирать кутрки, пледы, одеяла, постельное белье, мягкие игрушки, рабочую одежду и многое другое. Загрузка каждой стиральной машины составляет 12 кг. В прачечных предусмотрена зона ожидания для клиентов, в среднем один цикл стирки занимает 45 минут. Затем вещи можно переместить в сушильную машину.

В планах открыть еще несколько филиалов, а в перспективе — и во всех районах.

Представители прачечной рассказали DK.RU, что решили открыть прачечные, потому как сами испытывали потребность в такой услуге. Особенно после путешествий накапливается много вещей, которые нужно стирать и потом сушить.

На западе России такая услуга есть уже более 15 лет. Мы ждали в Красноярске, но не дождались и решили открыть сами, — сообщили представители «СамПрачки».