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В выходные в Красноярске будет прохладно и дождливо

В выходные в Красноярске будет прохладно и дождливо
Иллюстрация: prostooleh / ru.freepik.com

Жаркая погода вернется в столицу края на следующей неделе. А в выходные город накроет прохладная и пасмурная погода. Временами будут идти дожди.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +22°C, будет дождливо. Ночью столбики термометров покажут +17°C. 
 
В воскресенье, 30 июля, в светлое время суток ожидается +25°C, ночью будет +15°C. Синоптики прогнозируют дожди.
 
В начале следующей недели днем будет до +28°C. До среды дождей не будет, а со среды ожидаются осадки. 
Автор: Петр Савельев
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