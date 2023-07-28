В выходные в Красноярске будет прохладно и дождливо
Жаркая погода вернется в столицу края на следующей неделе. А в выходные город накроет прохладная и пасмурная погода. Временами будут идти дожди.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +22°C, будет дождливо. Ночью столбики термометров покажут +17°C.
В воскресенье, 30 июля, в светлое время суток ожидается +25°C, ночью будет +15°C. Синоптики прогнозируют дожди.
В начале следующей недели днем будет до +28°C. До среды дождей не будет, а со среды ожидаются осадки.