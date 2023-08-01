В августе красноярцам «покажут» два суперлуния

Первое суперлуние случится в ночь с 1 на 2 августа, а второе в конце месяца.

Второе суперлуние ожидается утром 31 августа. Это явление вызвано совпадением полнолуния и новолуния с перигеем — моментом пикового сближения Луны и Земли. В такие моменты мы видим диск Луны, который намного крупнее обычного.

Суперлуние не единственное небесное представление августа. В ночь на 13 августа ожидается максимум метеорного потока Персеиды. Этот поток ежегодно появляется со строны созвездия Персея и визуально напоминает «звездный дождь».

Суперлуния можно наблюдать в течении ночи в любой точке Красноярска. Метеорный поток лучше виден за городом.