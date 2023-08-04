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В выходные в Красноярске спадет жара

В выходные в Красноярске спадет жара
Иллюстрация: bedneyimages / ru.freepik.com

В предстоящие выходные в Красноярске будет комфортная погода: умеренно жарко и солнечно.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 5 августа, столбики термометров покажут +25 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В воскресенье, 6 августа, ожидается +23 градуса, а в ночь на понедельник будет +11 градусов. Дождей в эти выходные не будет.
 
На следующей неделе вновь установится жаркая погода. Так, к середине недели воздух будет прогреваться до +28 градусов. При этом осадков синоптики не обещают.
 
Автор: Петр Савельев
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