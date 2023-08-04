В выходные в Красноярске спадет жара
В предстоящие выходные в Красноярске будет комфортная погода: умеренно жарко и солнечно.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 5 августа, столбики термометров покажут +25 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В воскресенье, 6 августа, ожидается +23 градуса, а в ночь на понедельник будет +11 градусов. Дождей в эти выходные не будет.
На следующей неделе вновь установится жаркая погода. Так, к середине недели воздух будет прогреваться до +28 градусов. При этом осадков синоптики не обещают.