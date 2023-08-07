«Что нам стоит дом построить...»: вышел июльский номер «Делового квартала»

Большой разговор о стройке в Красноярске, лайфхаки по оптимизации бизнеса и отчет с бизнес-пикника «Делового квартала».

Красноярская редакция «Делового квартала» выпустила новый номер журнала. Традиционно в июле он приурочен ко Дню строителя.

Центральной темой номера стала строительная отрасль. Журналисты изучили, как себя чувствуют красноярские застройщики, какие проекты реализовывают и какие задачи ставят перед собой. Эти данные легли в основу рейтинга отраслевых лидеров.

В июле ДК провел очередной дискуссионный клуб, который также был посвящен стройке. О том, что обсуждали эксперты и какие нюансы рынка отмечали, в отчете с мероприятия.

Единственной темой, которую не затронули эксперты дискуссионного клуба, — это загородная недвижимость. О том, что происходит в этом сегменте рынка, отдельный материал редакции.

Оптимизация бизнеса для многих сегодня является крайне важной задачей. О том, через что прошли красноярские предприниматели, уже вставшие на этот путь, и каких результатов им удалось добиться, в большом опросе ДК.

Недавно в Красноярске появилось новое примечательное общественное пространство — речной клуб «Остров». О том, как возникла эта идея, с какими задачами пришлось столкнуться при ее реализации и что впереди, ДК поговорил руководителем проекта Агатой Гавричковой.

Редакцию не случайно заинтересовал «Остров». Дело в том, что именно это пространство стало местом проведения очередного бизнес-пикника «Делового квартала». О том, что происходило на этом мероприятии, и какие эмоции получили его участники, в большом отчете (с фотографиями).

Журнал «Деловой квартал» в Красноярске распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в ряде кафе и ресторанов Красноярска, а pdf-версию можно полистать здесь.