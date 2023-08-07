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«Командору» поменяли генерального директора

«Командору» поменяли генерального директора
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Новым руководителем сети стал топ-менеджер, с опытом управления крупнейшими международными ретейлерами.

#НОВОСТИ

Новым генеральным директором группы «Командор» (розничные сети «Командор», «Аллея», «Хороший») назначен Хельмар Шернек, сообщила пресс-служба компании.

«Командору» поменяли генерального директора 1

Шернек начинал в розничной сети Norma (Германия). Также он работал компаниях MediaMarkt , OBI , Grill K ö nig и др. Работал на рынках России, Европы, Ближнего Востока и СНГ.

Как рассказал соучредитель «Командора» Олег Сипетый, поиски нового руководителя компании длились более полутора лет.

Мы определили компетенции, которые нам необходимы, рассмотрели в итоге более 50 кандидатур и выбрали самого достойного. У Хельмара Шернека очень хороший опыт работы в крупных федеральных и международных компаниях, на рынках разных стран», — сказал он.

Также Сипетый отметил, что Шернек работает в «Командоре» уже более трех месяцев. До этого момента он находился в статусе заместителя генерального директора.

Он предложил свое видение работы большой компании, которое поддержали члены совета директоров. Считаю, что он добавит в компанию энергию, знания, связи», — говорит Сипетый.

Сам Шернек заявил, что намерен сохранить общее наследие компании и сделать все, чтоб она росла и развивалась.

Прежний гендиректор «Командора» Павел Шамбир покинул пост по причине окончания срока контракта. Теперь он перешел в статус члена совета директоров группы.

Автор: Петр Савельев
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