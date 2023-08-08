«Новые Раскаты»: инвестиционное обаяние загородной жизни

Сергей Прокопчук, основатель Grand Park, о новом проекте и выгоде инвестиций в загородные участки земли. Перспективный микрорайон «Ясногор» — флагман масштабного проекта в поселке «Новые Раскаты».

Сегодня в коттеджном поселке, который находится всего в 35 км от краевой столицы в Емельяновском районе, обустроились на новом месте, в окружении чистой сибирской природы, сотни новоселов. Расчетная численность населения — 2 тыс. человек. К четырем уже обжитым микрорайонам: «Пересвет», «Садко», «Финист» и «Святогор» — добавился пятый, «Ясногор». В компании подготовили 163 новых участка земли для будущих новоселов. Участки предлагаются сегодня по минимальной стоимости и с рассрочкой на 18 месяцев без процентов, без участия банка от компании застройщика. Покупка земельных участков — одна из самых выгодных инвестиций.

По оценке девелопера и практике реализации других микрорайонов, эффективность финансовых вложений в участки «Новых Раскатов» составляет 200% за три года.

Какие плюсы получат жители «Ясногора» помимо удачной инвестиции?

— Четыре микрорайона нашего «семейства» связаны между собой дорожной и электросетевой инфраструктурой, досуговыми программами и добрососедским комьюнити — чаще всего наши поселки выбирают по рекомендации друзей. Так повелось на протяжении девяти лет с момента основания компании Grand Park.

Первым жителем поселка стал я и моя семья. Постепенно, шаг за шагом, красноярцы знакомились, что называется, через рукопожатие, с перспективами и очевидными преимуществами поселка. Каждая семья выбирает «Новые Раскаты», руководствуясь собственными целями. Кто-то строит дом как летнюю локацию. Но многие рассматривают наши загородные микрорайоны в качестве основного места жительства, — рассказывает Сергей Прокопчук.

«Ясногор» унаследовал все «родовые» черты «семейства» микрорайонов «Новых Раскатов». Это ровные участки земли от 9 до 16 соток в экологически чистом месте — вокруг лес. А значит, новоселов ждут не только собственные богатые урожаи «чистых» овощей и ягод, но и изобилие даров природы. Рядом два озера. Связь с большим городом — самая удобная в Емельяновском районе: асфальтовая дорога проложена напрямую от поселка до мегаполиса по федеральной освещенной трассе, что позволяет легко добираться до работы. А фантазийные детские, удобные спортивные площадки, парковые зоны открыты для всех жителей коттеджного поселка. К тому же в шаговой доступности есть основная социальная инфраструктура — клуб, 3 магазина, аптека, ФАП.

— Всего в поселке «Новые Раскаты» 673 участка в статусе ИЖС. Дома и другие строения собственники могут возводить по своему усмотрению. Единые требования есть только к цвету кровли и фасадному оформлению заборов, чтобы не нарушать целостность ансамбля застройки. Мы со своей стороны обеспечиваем электроснабжение и наружное освещение, проводной интернет, прокладку и очистку дорог, вывоз мусора, круглосуточную лицензированную охрану и видеонаблюдение. Для этого создана своя обслуживающая компания. Для новых жильцов «Ясногора» в течение первых двух лет на время обустройства и стройки жилья ее услуги будут бесплатны, — отмечает Сергей Прокопчук.

Продажа участков в поселке ведется с 2014. За это время жители не только обзавелись первоклассными домами мечты, но и собственными добрососедскими традициями. Здесь принято вместе праздновать Новый год и провожать Масленицу, отмечать День поселка и устраивать волейбольные и футбольные турниры, ходить в лыжные походы. Теплота общения, общие интересы, гостеприимство стали основой и ценностью местной жизни.

— Ежегодно мы проводим собрания и выслушиваем жителей, чтобы учесть их инициативы. Например, в этом году стало новой традицией проводить заезды на пикники в лесу на квадроциклах. Это вид семейного досуга. Еще одна ценность поселка — полная безопасность. У нас дети гуляют сообща на всей территории. Развито и дружелюбие к питомцам. Вместе с хозяевами кошки и собаки стали частью комьюнити. И даже нашлось место трем псам-бродягам — теперь они всеобщие любимцы и находятся на нашем общем попечении. Мы стремимся укреплять семейный уклад, создавая традиции и сохраняя капитал наших жителей.

Красноярск

Капитанская, 10, пом. 217

+7 (391) 206 1188

www.новыераскаты.рф

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