Совсем скоро: Парк в стиле SCANDIS

Красноярск задает тренды в благоустройстве общественных пространств в Сибири. Высокие стандарты побуждают создателей новых локаций сделать что-то еще более уникальное и стильное.

Впрочем, задача «удивлять» — как раз тот драйвер, который запускает маховик идей в компании АРБАН.

Большинство знаковых общественных пространств Красноярска появилось по инициативе властей города и края. В реализации многих из них финансово участвовали крупные федеральные компании. Однако застройщики до недавнего времени не выходили за рамки собственных проектов.

Маркер социальной ответственности

Компания АРБАН в 2021 решила, что пора выходить за границы жилых комплексов и создавать точки притяжения для жителей целого района, да и всего города. Так появился проект создания ландшафт-сквера SCANDIS. С одной стороны, это органичное продолжение уникального благоустройства микрорайона SCANDIS OZERO, с другой — полноценная городская парковая рекреация, открытая к посещению для всех горожан.

Разумеется, близость к скверу является дополнительной ценностью микрорайона. Тем не менее инициатива компании в гораздо большей степени основывается на «некоммерческом» желании преображать не только площади внутри своих проектов, но и городские пространства. На определенном этапе развития лидеры бизнеса испытывают желание сделать вклад в развитие комфортной городской среды. Пожалуй, это самый яркий маркер наличия социальной ответственности компании. В случае создания городского сквера по собственной инициативе весь комплекс работ проводится на средства бизнеса, а земля предоставляется по договору аренды муниципалитетом.

В шаговой доступности

Сквер расположен в самом центре Взлетки, на пересечении улиц Молокова и Авиаторов, рядом с микрорайоном SCANDIS OZERO. Площадь территории — чуть более 15 тыс. кв. м, ширина сквера — 50 м, длина — более 245 м. В компании уверены, что новое общественное пространство станет любимым местом времяпрепровождения взрослых и детей, ведь здесь будет все — от спортивных и детских игровых комплексов с батутами и велодорожками до амфитеатра.

— Ритм жизни современного горожанина с течением времени становится все стремительней. Выкроить время на прогулку всей семьей или с друзьями становится все сложней, особенно в будни. Но ситуация кардинально меняется, если место для прогулок — в шаговой доступности от дома. Именно такой вектор развития компании мы задаем на ближайшие годы — создавать тематические общественные пространства в непосредственной близости от наших жилых комплексов, — комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.

Геопластика и водный мир

Давайте откроем карту сквера и совершим экскурсию по самым интересным фишкам строящегося объекта.

Основной геопластический прием, использованный при проектировании сквера, — холмы разной высотности. Между сквером и улицей Молокова формируются возвышенности до 2,5 м. На них застройщик высадит кустарники: разные сорта пузыреплодника, смородину, сирень, спирею и многолетние растения. А вдоль холмов — хвойные и лиственные деревья. Все вместе это создаст природный барьер, который будет защищать территорию сквера от грязи и шума со стороны проезжей части.

Внутри самого сквера будут расположены малые и средние холмы. Они сформируют причудливое камерное пространство и отделят разновозрастные зоны сквера друг от друга. Холмы будут засажены злаками и травянистыми многолетними растениями разной расцветки, что создаст неповторимый ландшафтный узор и эстетическое пространство для прогулок.

При планировке ландшафт-сквера возникла идея связать его с единой водной концепцией микрорайона SCANDIS OZERO. Тема воды здесь выражена многогранно. Сам сквер напоминает загадочный подводный мир: малые полосатые холмы похожи на плывущих рыб, радиальные площади — круги на воде. А резиновое покрытие детских игровых зон выполнено в цветах и узорах морской тематики.

Все это связано воедино пешеходными тропинками и закольцовано велодорожкой протяженностью почти 700 м.

Таким образом, общественное пространство сквера гармонично впишется в концепцию микрорайона и при этом будет наделено индивидуальностью.

Сквер, дружелюбный к собакам

Выгул четвероногого друга — острая тема для красноярцев. В ландшафт-сквере будет две площадки для выгула собак. Одна для крупных пород (площадь — 181 кв. м), где архитекторы предусмотрели различные снаряды для настоящего «собачьего» вида спорта — аджилити. Лохматые спортсмены смогут отточить свои навыки прохождения комплекса различных препятствий: столбики для отработки «змейки», прыжки в кольца, преодоление туннеля, прохождение по бревнам. И, конечно, площадка будет огорожена сетчатым 2,5-метровым забором для безопасности остальных посетителей сквера.

Вторая площадка предназначена для собак поменьше. Так их владельцам будет спокойнее.

Спорт под открытым небом

Одной из ключевых тематических идей сквера является «спорт под открытым небом». Пандемия неожиданно открыла нам, как классно заниматься спортом на улице, на свежем воздухе. И здорово, когда оборудованная площадка есть рядом с домом: не нужно собирать вещи, ехать в спортзал, носить с собой весь день сумку...

«Спорт под открытым небом» расположится в восточной части общественного пространства.

Тут будут тренажеры — эллипс, вело, многофункциональная уличная рама, жим ногами, приседания, разведение ног. А также теннисный стол для любителей соревнований и кардио. Пока взрослые тренируются, ребенок сможет «полетать» на батутах. Все спортивные активности отделены от проезжей части системой шумозащитных и газозащитных холмов.

До сквера можно добраться пешком и на велосипеде. Здесь предусмотрена специальная велопарковка, протяженность велодорожек составляет 681 м.

Башни, горка и амфитеатр

АРБАН любит фишки с приставкой «самый». В ландшафт-сквере появится самая большая горка за Уралом высотой с трехэтажный дом. А доминантой общественного пространства станет игровой комплекс для детей 7…14 лет. Он будет состоять из двух башен с переходами и горками. Высота конструкции — почти 10 м. Она рассчитана на эксплуатацию одновременно до 52 детей! Площадь, на которой разместится оборудование, — 256 кв. м.

Вокруг игровой площадки по кругу расположены скамейки для родителей. Теневую завесу создадут четыре полноразмерных дерева, которые уже сейчас растут на территории и будут сохранены. А сама площадка будет окружена цветущими деревьями и кустарниками.

Вторая игровая зона для младших и средних школьников расположится в центре сквера. Здесь также будет игровой комплекс, но адаптированный под возраст и физические возможности детей 7…14 лет. Он будет состоять из трех закрытых и трех открытых башен, двух горок, двух лестниц, трех переходов, двух альпийских горок, вертикального одинарного канатного перехода, подвесного мостика, шеста, двух скамеек, наклонной канатной лестницы. Здесь дети смогут отточить свои навыки в ловкости, а также придумать разные сценарии для совместных игр.

Немного в стороне от детского городка появится сцена с амфитеатром, устроенным в рельефе одного из холмов. На этой площадке можно будет устраивать концерты, импровизированные творческие вечера.

P. S. Впервые проект ландшафт-сквера был презентован компанией в сентябре 2021. Тогда девелопер поделился, что планирует завершить строительство в 2024. В АРБАН подтвердили, что сроки не изменились и уже в 2023 будет сдано 75% общего объема работ.

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