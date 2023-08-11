Алексей Бутан: Главная ценность бизнеса — забота о клиенте через доверие

Полтора года назад бизнес Алексея Бутана прошел полный перезапуск и начал работу почти с нуля, но главные смыслы остались неизменными.

«Юзабилити» рабочего пространства

Каждому бизнесу мы помогаем создать интуитивно понятное и удобное пространство: работаем не только над мультифункциональностью и комфортом самой мебели, но и с внутренней логистикой. Эргономика бизнеса связана с мебелью гораздо теснее, чем кажется. Например, если расположить кассу так, чтобы сотрудник не наматывал за день километры до нее от подтоварной зоны и склада, лишних движений становится меньше — скорость оказания услуги или продажа товара растет.

Или, например, предприниматель арендует помещение, но не знает, что там проходимость по его товару может быть не самая большая. И вроде бы к нам это не относится, но мы обращаем внимание на эти детали: работаем не просто как проектное бюро, а из опыта и насмотренности подсказываем маркетинговую логику.

Мы предугадываем нюансы, из которых складывается объект, и превосходим озвученные клиентом потребности — это определяет стандарт качества и формирует доверие к нашему бренду.

Красивое легко

За нашим слоганом «Красивое легко» стоит жгучее желание помочь бизнесменам сформировать эстетическую культуру пространства: в любом дизайне есть базовые незыблемые стандарты, которые очень важно учитывать.

Да, мы работаем под потребности клиента, но всегда предлагаем решения, которые будут визуально органичны и для его вкусов, и для интерьера. Эстетическая культура одинаково нужна и в крупном бизнесе, и в стартапе, и в любом «островке». Даже павильончик квадратурой два на три метра можно и нужно сделать красивым и уютным: эта камерность может стать маркетинговой фишкой, которая позволит вырасти в филиальную сеть или франшизу.

Одно дело, когда локация, с которой ты работал, закрылась через несколько месяцев, и совсем другое — видеть успешно работающее пространство на протяжении десяти лет. Радуешься не только за этот бизнес, но и за собственные усилия. Нам выгодно быть заинтересованными в чужом успехе: для нас это не один заказ, а несколько.

Гарантия качества на доверии

Не всегда можно заранее гарантировать, что укомплектованная с учетом всех нюансов торговая точка будет эффективной: встречаются сложные случаи, когда по вине доставки разбиваются стекла или царапается покрытие фасада. Главное — быть готовым сразу решить вопрос или предложить сценарии выхода из ситуации.

В работе с претензиями мы не пытаемся скрыть, что произошел брак или что-то случилось, и это тоже про доверие. Клиент проникается любовью к проекту и бизнесу тогда, когда его не оставили один на один с проблемой. В итоге именно такие заказчики рекомендуют нас чаще остальных.

Мы стремимся к прозрачности и открытости процессов, а значит, к безопасному сотрудничеству. Можем отправить потенциальных заказчиков на локации, с которыми работали, чтобы они знали, как выглядят готовые объекты, могли получить обратную связь, отзывы о нашей работе от первых лиц.

Здорово понимать, что ты помог сделать еще один шаг в бизнесе, закрепиться в нем. Мы уважаем саму суть предпринимательства и создающих его людей, поэтому нам хочется, чтобы этот опыт стал для них успешным и созидательным. Мы испытываем огромное удовольствие от такого бизнес-сотворчества.