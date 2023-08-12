Елена Лебедева: Бухгалтер — как духовник. Ищите своего

Выбор бухгалтера на аутсорсинге может стать крайне сложной задачей. Как не ошибиться с выбором, рассказывает Елена Лебедева, директор бухгалтерского агентства «Оптимальный вариант».

Начиная свой бизнес, предприниматели зачастую пытаются сами вести свою бухгалтерию. Но, столкнувшись с валом задач и информации, практически все приходят к тому, что эту часть стоит отдать в руки специально обученных людей. Идеальным выходом в такой ситуации является аутсорсинг — бухгалтеры там, как правило, грамотные и квалифицированные. Но таких компаний сегодня только в Красноярске больше 400, и сориентироваться во всем этом многообразии — та еще задача.

Конечно, можно просто поискать в Интернете. В конце концов, активность компании в своем продвижении на рынке (а присутствие на первых страницах поисковой выдачи — это всегда результат целенаправленных действий) говорит о том, что она, как минимум, работает и нацелена на развитие. Также можно прислушаться к опыту ваших коллег, друзей, знакомых. То самое сарафанное радио. Правда, и в первом, и во втором случае есть один нюанс.

Дело в том, что бухгалтер — почти как духовник, который знает про вас все (в нашем случае — про ваши финансы), хранит эту информацию и помогает оперировать ей. В общем, уровень доверия между вами должен быть безусловным. Вы должны четко понимать, что он работает на вас. Что его цель — не просто сдать отчетность, а привести в порядок ваши финансы.

Понять, на что ориентирована та или иная бухгалтерская компания, можно еще при первом звонке. Если на том конце вы слышите: «Приезжайте. Все будет», — стоит задуматься. Ответственный бухгалтер, прежде чем приглашать вас на встречу, непременно расспросит о деятельности вашей организации, ее специфике и задачах, которые предстоит решать. Вся эта информация потом ляжет в основу того предложения, которое вы от него получите.

Мы с коллегами за годы работы нашей компании часто сталкивались вот с чем. Клиенты пытались самостоятельно оптимизировать налоговую нагрузку и изобретали способы, частенько противоречащие здравому смыслу и налоговому законодательству. В итоге не то что не снизили налоги на бизнес, а кратно увеличили их. Порой и вовсе приходилось закрывать дело, ликвидировать компанию, начинать с нуля. Чтобы не попасть в подобную историю, надо запомнить как «Отче наш»: сначала консультация с бухгалтером, потом — действия. И тут да, встает вопрос открытости и готовности к этому.

К тому же по опыту, в компании, где никогда не было бухгалтера (или он подходил к своей работе сугубо формально), идеального учета просто не может быть. Всегда есть какие-то огрехи: где-то кто-то не заплатил, недопоставил, недодал документы и т. п. Все это должно отражаться в бухгалтерии. Но, как правило, этого не делается. Соответственно, ни одно уважающее себя (и своего клиента) бухгалтерское агентство не возьмется за работу без предварительного аудита: нужно же понять, насколько все запущено, чтобы исправить. И это не то чтобы долгая процедура — у нас, к примеру, на нее уходит всего несколько дней. И клиент получает полный перечень возможных рисков для своего бизнеса с подробнейшими рекомендациями по их закрытию. Получается, что бухгалтер не только как духовник, но и как врач — ему не стоит врать.