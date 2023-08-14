Дарья Черепанова: В строительстве женщины и мужчины на равных позициях

В «Проектной мастерской» создают проекты в том числе и для промышленного сектора: от складов и автосервисов до строений для «Норникеля». Дарья Черепанова управляет «Проектной мастерской» с 2019, за это время бюро вышло на взаимодействие с юридическими лицами и нарастило как географию, так и масштабы заказов.

Строительство, архитектура, проектирование, особенно промышленных зданий, всегда считались более мужскими занятиями. Поэтому когда люди узнают о моей профессии, иногда картинка не сходится. Еще в школе одна из преподавательниц сказала мне: «Ты никогда не станешь архитектором — это мужская профессия». Даже в университете считали, что девушки, которые окончат архитектурный, будут проектировать разве что интерьеры, максимум — жилые домики.

Но я всегда гибко адаптировалась к рынку: начинала с планировок и перепланировок, занималась переводом жилых помещений в нежилое, позже стала проектировать квартиры и дома. Потом пошли заказы на проектирование складов, автосервисов, магазинов, стали появляться и производственные здания, но все эти переходы были бесшовными. Для меня каждый из этих этапов стал развитием: увеличивалась сложность объектов, их стоимость, необходимая на проекте команда.

Уже почти девять лет мы работаем в основном с заказчиками, которые приходят по рекомендациям. Но когда я только начинала, если был выбор между мной и мужчиной, как правило, останавливались на мужчине. Тогда я не думала, что это происходит на гендерной основе, а связывала со своей молодостью и малым опытом. Теперь я все-таки постарше, но и к женщинам уже другое отношение. Например, сейчас они занимают не последние места в строительных компаниях, и тех, кто проектирует, тоже немало. Но раньше бывало и так: приезжая на объект, поначалу ты занимаешься не авторским надзором, а тем, что доказываешь свое право здесь находиться. Поэтому, например, я предпочитаю работать с несколькими строительными бригадами на постоянной основе: так не приходится каждый раз доказывать свою компетентность и защищать собственные решения. Хотя меня это и не пугает: может, стремление искать нестандартные варианты, что-то доказывать, побеждать — это в крови. Когда я только начинала, у меня было сильное стремление показать всему миру, в том числе мужскому, что «Я тоже могу!». Хотя всегда считала, что женщины и мужчины изначально на равных позициях, в том числе и в работе: знание нормативной документации и умение ее применять не зависят от гендерных особенностей.

Профессии как таковые вообще связаны исключительно со складом ума и внутренней предрасположенностью. Мне со школы дается геометрия, и это сильно помогает в проектировании. А кому-то из мальчиков с детского сада нравятся занятия музыкой или танцами, и замечательно, если они смогут сделать это работой или бизнесом. Самое важное в том, чтобы по-настоящему любить свое дело, а не соотносить его с гендерными критериями и восприятием социума.

Красноярск

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