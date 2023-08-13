А на Луну вы полетите?

Этот вопрос нередко задают Сергею Киму, руководителю международной компании TIKSAN GROUP — по поводу бизнес-достижений, запуску международных проектов, спортивных побед команды Tiksan Sport PRO.

Чемпионство входит в ДНК компании TIKSAN GROUP. Только ставя перед собой сверхсложные задачи и цели, достигнешь успеха. Этот принцип работает и в бизнесе, и в спорте. Если в бизнесе компания поставила себе цель занять место в российском списке Forbes, то в спорте это участие корпоративной команды в состязаниях международного уровня. В июле 2023 Tiksan Sport PRO выступили на Международном спортивном фестивале «Медный всадник», который собрал более 3 тыс. атлетов из 11 стран и 65 регионов России.

Достижение измеримых целей

Дистанция, которую прошли все участники команды, впечатляет — 113,1 км, из которых 1,9 км надо проплыть, 90,1 км — проехать на велосипеде и 21,1 км — пробежать. Тренироваться нужно было долго и упорно — и целей удалось достичь.

— Проект Tiksan Sport PRO — наша гордость и суперсила. Вот уже несколько лет занимаем первые места среди корпоративных команд Красноярска в забегах полумарафона. Поскольку TIKSAN GROUP — это компания чемпионов, решили взять новую вершину и принять участие в самом топовом старте России — «Медный всадник», который проходит в Санкт-Петербурге, — рассказывает Сергей Ким.

Корпоративная команда готовилась больше полугода. Причем многие участники начинали с нулевой подготовки.

— До старта я просто мог держаться на плаву и все, ни о какой технике и скоростях не было речи. Это была моя самая проблемная зона. Потому именно этому этапу я уделял много времени, чтобы хотя бы понять, как люди могут в одном темпе плыть долго и без остановок. Сначала получилось 25 м, потом 50, 100, 500 м, в какой-то момент случился щелчок, и я понял как, — делится Олег Луганский, директор по развитию TIKSAN GROUP.

Преодоление трудностей

Умение собраться и грамотно действовать в кризис — качества, без которых не получится достичь успехов ни в спорте, ни в бизнесе. Можно взять паузу, переосмыслить свои действия, а потом продолжить движение.

— Самыми критичными стали последние 3 км до финиша. У меня начала кружиться голова, я практически терял сознание. Остановился, посидел на скамейке, облился холодной водой, дошел до последнего пункта питания. Был момент, когда хотелось сойти с дистанции, но взял себя в руки, настроился, потихоньку разбежался и в итоге финишировал. Я до последнего не верил, что можно не только пройти дистанцию, но еще и получить удовольствие. Это были очень крутые эмоции! — рассказывает Никита Бледнов, руководитель Бизнес-академии TIKSAN GROUP.

Командная работа

Каждый триатлонист самостоятельно проходит свою дистанцию, но в каждом его успешном выступлении — вклад тренеров и поддержка товарищей по команде. Так и в бизнесе: предприниматель достигает успеха сам, но никогда не в одиночку.

— Когда я зашел в проект, у меня была личная цель — научиться профессионально плавать. Однако в процессе подготовки к большому спортивному событию стали происходить глобальные личностные изменения. Практически поменялся образ жизни, и главное, изменилось сознание. Большие спортивные цели круто меняют всю твою жизнь, — рассказывает Павел Воробин, главный инженер ФСК «Малые этажи».

Чемпионский дух

Чемпионский дух в TIKSAN GROUP проявляется во всем — Сергей Ким ставит своей компании цель к 2025 войти в топ-200 лучших частных компаний России. Чтобы достичь этой цели, нужно мыслить и действовать как чемпионы, как лидеры. И преодоление себя, достижение спортивных целей удивительным образом меняет сознание, открывает новые горизонты, прежде всего в профессиональной деятельности. Сложные задачи вызывают азарт, желание проявить себя, прыгнуть выше головы и сделать свой личный квантовой скачок. При этом личный рост совпадает с масштабными целями компании, которая сегодня объединяет настоящих чемпионов в спорте и бизнесе.