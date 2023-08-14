А ты знаешь, кто такой Айдын Кяримов?

Айдын Кяримов, директор стоматологии HI-TECH и доктор, считает, что он прежде всего медик. Стоматология для Айдына в большей степени работа и в гораздо меньшей — бизнес.

Окончив медуниверситет, Айдын четко понял, что хочет работать на себя. Не в том смысле, чтобы стать бизнесменом от медицины, но быть доктором, самостоятельным в выборе технологий, современного оборудования и новых стандартов зубоврачебной помощи.

Планы сбылись. Пациенты доверяют Айдыну, многие считают доктора своим другом и следят в социальных сетях за его историями о работе, которые мотивируют.

Правда, вместо небольшого стоматологического кабинета, о котором Айдын мечтал в студенческие годы, теперь у него своя суперсовременная клиника, отличная команда профессионалов и оборудование, отвечающее высоким мировым стандартам. Но во главе всех бизнес-процессов клинки, как и планировал когда-то старшекурсник Айдын, находится пациент и его интересы.

Что вас вдохновило на бизнес-старт? Как переносите двойную нагрузку?

— Мне повезло с семьей, которая меня всегда и во всем поддерживала. Тогда и появилась мечта самостоятельно определять свое профессиональное развитие, направления в работе, выбирать оборудование и стоматологические материалы.

Мне нужен был выбор! После опыта работы в государственной поликлинике и по совместительству в частной твердо осознал, что хочу организовать собственное дело. И в моей клинике забота о пациентах будет максимальной, а оборудование — самым передовым. Считаю, что директору, который не понимает в стоматологии, крайне сложно руководить клиникой.

Сегодня в HI-TECH аккумулировано все лучшее, что есть на рынке. Этот выбор — результат усердного труда. Я ни разу не отдыхал больше недели в году, а во время становления карьеры доктора работал по 14 часов в сутки. Иногда оставался в клиниках до часу ночи.

Мне было интересно осваивать тонкости профессии. Тот период стал отличным тренингом для будущего дела. Решимость нивелировала любые риски: я готовился к этому старту! Инвестировал в собственное образование, развивал полезную экспертизу для потенциальных пациентов в соцсетях. Деньги пришли потом, как результат усердной работы. Во время учебы мне дали хороший урок: когда начинаешь работать, оставь фокус на финансы на потом. Я сам не ожидал успеха! Так получилось.

Вы открыли новую клинику в Красноярске в разгар пандемии. Это был большой риск. Он оправдался?

— Действительно, мы открылись в 2020. Риск был. Но кризис и пандемия стали временем возможностей: мы обустроили помещение и сделали первоклассный ремонт, закупили оборудование высокого класса, собрали команду. Это как раз те опытные медики, которых я знаю со студенческой поры. Надежные и проверенные совместным проектом. За три года работы клиники нас высоко оценили сотни пациентов. Мы не навязываем лишние услуги и всегда находим оптимальные решения, в том числе с точки зрения экономики лечения.

Как вы видите масштабирование своего бизнес-проекта?

— В планах создание полноценной крупной клиники со всеми видами стоматологической помощи, где смогут обслуживаться все — взрослые, пожилые люди, подростки и дети. Отмечу, что молодое поколение гораздо тщательнее следит за своим здоровьем и принимает превентивные меры. Это тренд современной медицины.

Какие флагманские технологии вы уже применяете на практике?

— Современная стоматология не лечит по стандартным протоколам, как это было в советских поликлиниках. Отрасль мигрирует в сторону высоких технологий. Компьютеры, программное обеспечение, 3D-сканеры, томографы для нас повседневная рутина. Сегодня вместо слепков для протезирования высокоточный прибор делает точнейшие снимки для техников. Пациенты могут выбирать первоклассные пломбировочные материалы с минимумом усадки и максимумом прочности, как у керамики. Оборудование из серии «быстро, качественно, удобно», решает многое, но не все: главное — это врачи.

Сейчас много говорят о роботах-стоматологах...

— Любая «умная» машина готова выполнять манипуляции только по команде доктора. В роботов как захватчиков будущего медицины я не верю, потому что механизмы лишены сочувствия, сострадания, а это главное достояние и сила медика-человека. Жду прорывов в части методов диагностики, сенсорики управления оборудованием, но это скорее опять же инструментарий для доктора. Манипуляции становятся все более безболезненными и щадящими. Все это тренд медицины.

Премия «Человек года» — главное деловое событие года. Какую бизнес-стори вы готовы предложить «городу и миру» для участия в битве топ-предпринимателей?

— Моя главная история и вдохновение — радость пациентов от моей работы. Многие говорят: доктор, у вас все так легко! С пациентами мы становимся настоящими друзьями. Эстетика новой улыбки, возвращенное здоровье повышают качество жизни и, я уверен, влияют на уровень успешности.

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