Идеальный шторм: Вдохновляющий бизнес-сторителлинг

​Выгребать или оседлать волну? Красноярские предприниматели, похоже, выбирают второй сценарий проживания идеального шторма — так, признаемся, несколько романтично мы называем полную неопределенности новую действительность. Впрочем, истории, рассказанные на бизнес-толке пикника «Акватория», свидетельствуют о том, что сложности никогда не были для бизнеса препятствием. А вот питательной средой для роста — всегда. И потому истории преодоления, задач со звездочкой, неочевидных в успехе решений, смелых проектов звучали прежде всего вдохновляюще.

Бизнес-толк «Идеальный шторм» стал вторым для организаторов бизнес-пикника. Первый состоялся в прошлом году и был посвящен теме баланса семьи и бизнеса, а также семейным стратегиям воспитания наследников.

Однако, несмотря на разные тематики, оба бизнес-толка вызвали интерес у аудитории издания. Прежде всего потому, что за каждой историей — реальный предпринимательский и управленческий опыт.

«Стараемся мыслить, как предприниматели»

Ольга Степанова

директор территориального управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия Азиатско-Тихоокеанского банка

— Банк на рынке уже более тридцати лет, и за это время было много непростых периодов. Но мы растем и развиваемся, многому научились и адаптируемся под текущую ситуацию. В регионе АТБ представлен достаточно разветвленной сетью и на юге, и на севере края. Мы предлагаем разные решения как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных корпораций, но особенно хорошо понимаем запросы малого и среднего бизнеса.

Бывают и сложные ситуации, но АТБ привык работать в условиях турбулентности. Понимаем, что надо работать на опережение и демонстрировать порой чудеса гибкости. Кроме того, с одной стороны, мы весьма крупный и надежный банк, с другой — не разучились решать нестандартные задачи, с которыми обращаются наши клиенты. Мыслим не только как финансисты, но и как предприниматели, совершенствуем наши продукты и сервис. С клиентами стремимся выстраивать партнерские отношения. Например, помогаем запустить и развить бизнес-проект с нуля. Так, к нам обратился предприниматель, желающий открыть сеть бесконтактных кофеен. Мы выбрали наиболее подходящие для него условия, подошли к задаче шире: не как банк, а как бизнес-консультант. И сейчас его сеть включает сто точек, один из аппаратов установлен и в нашем офисе.

Получается, что сегодня предприниматели приходят к нам не только за деньгами. Клиенты делятся своими идеями, а мы помогаем их упаковать, оценить риски, посчитать выгоду и, конечно, реализовать.

«В любой ситуации продолжай любимое дело»

Анна Гордеева

директор по продажам специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент»

— Я уже 17 лет продаю квартиры от застройщика, и все это время моя цель — делать мечты людей об уютном доме реальностью.

На собеседование в «Конструктив Девелопмент» меня пригласили в 2019. Директор рассказал о будущем Мичуринского микрорайона, в котором мы сейчас строим два объекта, и спросил, смогу ли я продать 80 тыс. кв. м в новом жилом комплексе буквально за 3 года? Немного поразмыслив, я ответила: «Да!» Ведь я живу по соседству и радею за будущее всего Кировского района.

Наш первенец — ЖК «Апрелевка» — стартовал в 2020, накануне пандемии, о которой тогда, конечно, еще никто не подозревал. Когда наступило самое трудное время, мы даже на некоторое время останавливали продажи: настолько было тревожно за будущее. От уныния нас спасла ответственность за сотрудников и клиентов, которые уже доверились нам и ждут свои квартиры. Сейчас «Апрелевка» — это одно из самых уютных, красивых и зеленых мест на правобережье.

Когда поутихла пандемия, стал возвращаться прежний ритм жизни, мы задумали новый, более масштабный проект — прогресс-кварталы «Перемены». Хотелось делать больше, выходить на новый уровень. Именно этим проектом мы намерены изменить концепцию района.

В прогресс-кварталах мы предусмотрели очень уютное и стильное общественное пространство, которое будет доступно всем горожанам.

Все проекты мы создаем, как для себя, болеем душой за то место, которое станет для многих людей домом. Пережив кризисы и запустив в это время продажи двух больших жилых комплексов, могу сказать: в любой ситуации нужно продолжать делать свое дело с любовью, а не множить негатив, которого и так достаточно в мире. Особенно это касается рабочей атмосферы. И не бойтесь перемен — они точно всегда к лучшему!

«Я делаю ставку на лидеров»

Сергей Ким

руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP

— В девятнадцать лет я был на самом дне социальной лестницы: трудился чернорабочим в Южной Корее. Никаких перспектив. Но при этом у меня был огромный личный запрос на изменения в своей жизни. Я везде искал полезную для себя информацию, изучал разную литературу и как раз в это время увидел нужную мне книгу. Прочитал и понял, что есть технология, которая помогает людям приблизить свою цель. Я искал ответ на запрос, как стать миллионером, и нашел его на страницах книги. Когда прочитал, мурашки пошли по коже. Начал действовать, менять жизнь. Так, свой первый миллион долларов я заработал в 32 года, то есть через тринадцать лет после того, как поставил задачу. Первая потребность была закрыта.

Тогда ко мне пришел второй запрос — сделать миллиардную группу компаний, чтобы команда, в которой более ста человек, смогла стать успешной. Снова начал поиск решения. Встреча с моим наставником полностью изменила технологии нашей компании. Я задал один вопрос: «Мастер, как зарабатывать один, два миллиона долларов в год, мне понятно, а вот как заработать миллиард?»

Ставка идет на лидеров. Необходимо найти людей с такими же целями и поставить общую, и нужно вместе идти к ее достижению. Когда вы в хорошем ресурсном состоянии, формируются события, необходимые в вашей жизни. Группа лидеров обладает колоссальной силой. Путь лидера — большая история, это постоянное преодоление. Нужно ставить перед собой большие цели. Ограничения будут всегда. Но, несмотря ни на что, необходимо менять свою жизнь. Перенимайте знания и инструменты у сильных.

«Создаю комьюнити партнеров компании»

Ольга Свежинская

основатель компании «ПакетМаркет»

— Событийный маркетинг — недешевое удовольствие. Почему я решила проводить свои клиентские дни? Какое-то время я думала о фестивале упаковки, но не понимала, с чего начать.

Когда попала в сообщество профессионалов на курсе по личному бренду Юлии Чанчиковой и Ольги Дубровской, все закрутилось. Решила отказаться от фестиваля и начать с клиентского события. Так появился ПАКЕТМАРКЕТDAY.

Первый мы организовали за две недели, было тяжеловато.

Зачем мне все это? Чтобы получить обратную связь и создать свое комьюнити. Клиенты часто не решаются выходить на первых лиц компании. На нашем мероприятии мы встретились лично и решили все вопросы. После ПАКЕТМАРКЕТDAY число лояльных клиентов выросло.

У «ПакетМаркета» есть ограничения по рекламным площадкам, а через комьюнити и событийный маркетинг бизнес-сфера слышит нас.

Чему меня научили наши мероприятия?

Первое — ваша команда должна быть с вами.

Второе — всем не угодишь. Всегда будут люди, которым день и время мероприятия неудобны.

Третье — мероприятие прошло, но мы не звучим везде, а должны. После первого раза хотелось все бросить, учитывая, что бюджет одного мероприятия — 150 тыс. рублей, и это без временных затрат. Но участники были так довольны и благодарны, что это дало мне силы продолжить.

Четвертое — придерживаться стратегии. Проведи мероприятие три…пять раз и только тогда поймешь, верно ли идешь. Если третий раз мимо, значит, надо подумать, посоветоваться с теми, кому доверяешь, а после что-то изменить и еще раз попробовать.

Получив собственный опыт, я стала совсем другим гостем, уже иначе отношусь к мероприятиям, на которые меня приглашают. Ценю время и силы организаторов.

Что же с фестивалем упаковки? Он будет следующим летом! Даже название есть — ФанФест.

«Я влюбляю красноярцев в гольф»

Алёна Дёмкина

куратор проекта «Юдинская долина»

— Как продвигать непопулярные проекты и достигать успеха? Казалось бы, в текущей ситуации в стране и в мире для развития гольфа неподходящее время. Возможно, кто-то вспомнит, что в 2014 уже вставал вопрос о том, чтобы построить профессиональное гольф-поле на территории острова Татышев. Тогда это вызвало бурные волнения, и от проекта отказались, город был еще не готов.

Прошло время, гольф в Красноярске продолжал развиваться, наши студенты побеждали на всероссийских соревнованиях. Идея строительства гольф-поля становилась все более актуальной, поскольку юным спортсменам нужно было где-то тренироваться.

В 2021, когда была выбрана новая площадка в районе бывшей Плодово-ягодной станции и начался процесс строительства, стало понятно, что в городе о гольфе практически ничего не знают. Мы решили знакомить красноярцев с этим видом спорта и развенчивать распространенные мифы. Мы поставили задачу «влюбить» горожан в гольф. Наша коммуникационная стратегия включает рассказы о достижениях, развитии детского и студенческого гольфа, возможностях. Есть убеждение, что это элитарный вид спорта исключительно для богатых людей. Между тем гольф популярен у красноярских студентов, с появлением своего поля ребята будут тренироваться на домашней площадке.

Сейчас в нашем городе есть двенадцать гольф-симуляторов, каждый желающий может убедиться в доступности этого вида спорта.

Проект реализуется за счет частных инвесторов, крупных промышленных компаний края. Официальное открытие запланировано на конец августа, мы проведем международный студенческий турнир Кубок Юдинской долины.

«В основе успешного бизнеса — доверие»

Дмитрий Ткачев

основатель юридического агентства «Закон и Дело»

— За каждым бизнесом своя история. Я юрист во втором поколении, семь лет отработал в суде, потом уволился и открыл собственное агентство.

Сейчас мы ведем семейные дела, помогаем решать различные вопросы, связанные с бизнесом.

Мой самый первый клиент на абонентском обслуживании — небольшой предприниматель, договор с которым мы заключили еще в 2006. Это доверенность на тридцать лет. Такой срок кажется невероятным. Но сейчас уже много клиентов заключили договоры с нами именно на такой период. Откуда доверие? Мы приходим к результату. За время совместной работы клиенты становятся нашими друзьями. Они звонят в любое время со срочными сообщениями, с разными ситуациями. Мы работаем вдолгую. Нам не нужны все клиенты мира, нам нужны наши. Другой пример. Сейчас это представитель крупного бизнеса, а в 2019 он обратился ко мне с вопросами банкротства. Мы встретились во время обеда, обсуждали детали, искали способ выйти из ситуации по-другому. Мне удалось убедить клиента поступить иначе, банкротство не решило бы его проблем. Теперь он полностью доверяет мне и моей команде.

Семейные споры, наследство — еще одна категория дел, которые мы ведем, они самые сложные. Когда происходит развод, у бывших супругов много претензий друг к другу. Но есть дети, поэтому в первую очередь мы защищаем интересы ребенка. Объясняем, выстраиваем доверительные отношения с бывшими супругами, пытаемся сместить фокус с негатива на положительные моменты. В этом мы видим свою миссию — примирять, находить компромисс.

«Я просто не хочу быть не масштабным»

Константин Миронов

сооснователь Академии предпринимательства и управления «Крупные Сделки»

— Мы помогаем предпринимателям строить и вести бизнес как надо, а не по наитию. Прежде чем говорить о масштабировании, предлагаю определить, что это. Задайте себе несколько вопросов. У кого за последний год оборот средств увеличился вдвое? У кого выросло количество сотрудников? А кто раз в квартал может позволить себе покупки стоимостью в две…три зарплаты? А у кого машина моложе трех лет? Если есть положительные ответы по паре пунктов, это мне уже говорит о масштабе. Если нет, возможно, у человека есть потенциал, с которым просто нужно поработать.

Расскажу личную историю. Мне было десять лет, когда у мамы (она растила нас, трех пацанов) обнаружили онкологическое заболевание. Я был в старших классах, когда ей сделали повторную операцию. И помню, как боялся потерять ее, радовался каждому дню, когда она была с нами. Когда я стал студентом, мама уже ушла из жизни. Тогда я дал себе и ей обещание, что стану лучшим. Так запустился особый механизм. Мне было тридцать, когда я работал над строительным проектом в нефтяной компании. Это направление руководители считали убыточным. Мне предстояло провести сделку на десять миллионов, а мы провели на сто. Мне просто захотелось доказать себе и другим, что мы способны на такой результат.

Когда в бизнесе что-то идет не так, как запланировал, я вспоминаю свои обещания. Я не гонюсь за масштабом как таковым. По факту я просто не хочу быть не масштабным.

«Мой кофе — номер один в Красноярске»

Асиф Алиев

основатель Lunga Group

— Первый свой кофе я пил, когда еще работал в милиции: это был «3 в 1» «Маккофе Якобс». Еще вспоминаю «Доширак» с черным кофе по утрам. Это были далекие времена, тогда я еще не знал о Specialty coffee — кофе высшего класса.

После службы в милиции и полиции я развивал сеть магазинов формата «у дома». Тогда на пике работали более тридцати точек, сейчас, наверное, их было бы больше, если бы не моя любовь к хорошему кофе. В те годы завтраки в кофейне были для меня особым ритуалом. Так родилась мечта создать уютное место, где люди могли бы наслаждаться лучшим кофе.

В 2017 я еще не умел его варить, но отлично разбирался в бизнес-процессах. Я собрал команду профессионалов и открыл свою первую кофейню.

Секрета успеха нет. Хотите успеха — любите свой продукт. Но есть и внешние обстоятельства, которые бизнесменам приходится преодолевать. Мы выстояли в пандемию, хотя было непросто, как и многим. Моя команда готова к изменениям, быстро реагирует на разные ситуации, находит решение и круто делает свое дело.

Когда вы приходите ко мне, кофе всегда должен быть прекрасным — лучшим, свежим и только Specialty. Иначе я перестану уважать себя и свои приоритеты.

Сейчас я поставил себе новую амбициозную цель — прививать красноярцам культуру правильного потребления напитка. Наш город входит в гастрономический топ России, а кофе я возьму на себя. Это моя мечта, а в нашем деле мечта — самое важное.

«Корпоративные мероприятия могут «вылечить» проблемы в коллективе»

Елена Бердникова

создатель творческого объединения «Ивент-лаборатория»

— У меня есть данные интересного опроса. Руководителям и сотрудникам предложили распределить по степени значимости факторы мотивации: большую зарплату, карьерный рост, условия работы, активную роль в делах компании, положительную оценку выполненной работы и другие. Выяснилось, что людям прежде всего важно быть нужными и значимыми. Руководитель-лидер и здоровые отношения в коллективе могут дать опору и уверенность в завтрашнем дне. Один из эффективных методов мотивации — корпоративные мероприятия. Речь идет не только о банкетах и больших бюджетах. Например, можно провести спортивный забег, сплав, тимбилдинг, квиз и многие другие активности. Выбор формы мероприятия напрямую зависит от цели. Я как доктор. Сначала общаюсь с руководителем, выясняю ситуацию и уже потом предлагаю «лечение» — формат мероприятия. У меня был клиент, который честно признался, что его не любят сотрудники. Я написала для него душевную речь, где он признал и объяснил свою жесткость. Дальше в течение всего вечера мы отмечали заслуги каждого сотрудника, в легкой ненавязчивой форме подчеркивая, как они важны для компании и руководителя.

Сегодня один из трендов — внимание к семье. Праздники и конкурсы для детей и взрослых повышают лояльность к компании, помогают донести корпоративные ценности. Если говорить о ментальном здоровье сотрудников, помощи при выгорании, то подойдет теплый формат квартирника с душевными историями, исполнением песен под гитару.

Корпоративная культура точно не ограничивается четырьмя праздниками — Новый год, день компании, 8 Марта, 23 Февраля. Добавьте обучающие мероприятия, мастер-классы, внутренние мотивирующие конкурсы. Экспериментируйте с форматами, будьте вместе со своей командой.

Режиссером и модератором бизнес-толка выступила Елена Бердникова.

Ее сомодератором стал Андрей Орлов, эксперт корпоративного бизнеса АТБ.



Над проектом работали:

Юлия Чанчикова, Анна Бардукова