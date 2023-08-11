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На выходных в Красноярск придет похолодание

На выходных в Красноярск придет похолодание
Иллюстрация: tawatchai07 / ru.freepik.com

Жара уходит из Красноярска. В выходные и в начале следующей недели будет дождливо и прохладно.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Красноярске будет +23 ℃, ожидается дождь. В ночь на 13 августа будет +14 ℃. В воскресенье, 13 августа, сохранится такая же температура, при этом осадков не будет.
 
Рабочая неделя начнется с +25 ℃. В ночь на вторник будет +12 ℃. Во вторник и среду станет прохладнее, будет +20 ℃. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют дождь, в среду его не ожидается. По ночам будет +10, +12 ℃. 
Автор: Петр Савельев
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