На выходных в Красноярск придет похолодание

Жара уходит из Красноярска. В выходные и в начале следующей недели будет дождливо и прохладно.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Красноярске будет +23 ℃, ожидается дождь. В ночь на 13 августа будет +14 ℃. В воскресенье, 13 августа, сохранится такая же температура, при этом осадков не будет.

Рабочая неделя начнется с +25 ℃. В ночь на вторник будет +12 ℃. Во вторник и среду станет прохладнее, будет +20 ℃. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют дождь, в среду его не ожидается. По ночам будет +10, +12 ℃.