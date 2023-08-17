«Перемены»: новые смыслы и решения прогресс-кварталов

«Перемены всегда к лучшему», — считают в компании «Конструктив Девелопмент».

Застройщик активно меняет представление горожан о доступном жилье и преображает правобережье Красноярска, создавая новую, современную и комфортную среду для жизни. «ДК» рассказывает о новом флагманском проекте застройщика — прогресс-кварталах «Перемены». Новаторский подход компании — в топ-5 особенностей и фишек жилого квартала.

Новый формат

В «Переменах» компания запускает новый для Красноярска формат жилья в линейке «комфорт лайт». Его цель — сделать не самое дорогое жилье комфортным, современным, стильным. Прогресс-кварталы будут состоять из монолитно-кирпичных домов с приватными дворами и дизайнерскими парадными.

Архитектура комплекса современная, с использованием передовых, стильных решений. Это и штукатурные фасады природных оттенков, и архитектурная подсветка, и комфортное благоустройство с ландшафтным озеленением.

Безопасность также является важным элементом прогрессивных «Перемен»: во дворах, на придомовых территориях и внутри домов будет организовано видеонаблюдение. Доступ в подъезды и закрытые дворы — через смартфон или традиционно, по чипу.

Проектные решения по просьбам горожан

Первый прогресс-квартал «Перемен» — это комплекс из четырех жилых домов переменной этажности, который строится в Кировском районе. Проект создан на основе изучения опыта создания жилых массивов в Екатеринбурге, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Также команда «Конструктив Девелопмент» активно интересовалась и мнением горожан: что хотят видеть в современном комплексе новоселы? Выяснилось, что многим красноярцам хотелось бы иметь теплую лоджию, чтобы с помощью этого пространства расширить возможности жилья. Это решение появилось в «Переменах», хотя ранее в жилых комплексах Красноярска не применялось.

На теплых лоджиях можно организовать кабинет, игровую или пространство для отдыха.

Безусловная новинка — террасы в квартирах первого этажа. Жителям мегаполиса террасы обеспечивают возможность провести время в природной среде с видом на закрытый зеленый двор.

Еще одно решение по «просьбам аудитории» — большие окна. Они увеличены на 30 см, что дает больше света, воздуха и ощущения широты пространства.

Что касается вещей, которые обычно хранятся на остекленных балконах, превращая их в склады, то в «Переменах» для этого оборудованы кладовые в цокольных этажах. Также есть специальная зона для хранения колясок и велосипедов на первых этажах.

Дворы как место притяжения

Зачастую дворы в жилых комплексах, относящихся к доступному жилью, оформляются по-спартански — самым необходимым. Однако и к скромным игровым площадкам доступ перекрывают стихийные автостоянки. В «Переменах» дворы закрыты от машин. Это полноценные пространства, где есть спортивные, игровые локации и места отдыха для жителей самых разных возрастов.

Что касается парковки, то для этого специально возводится надземный паркинг. Места в нем можно приобрести вместе с квартирой и навсегда забронировать за собой «дом для машины».

Еще в «Переменах» будет открытое общественное пространство с фонтаном, фотозоной, спортивной площадкой и детским мультиплейсом. С самого начала прогулочный бульвар планировался как место притяжения жителей и важный элемент формирования соседского комьюнити. В таком месте хочется проводить совместные события, а зимой всей семьей кататься на коньках. Немаловажно, что бульвар «Перемен» будет сдан вместе с первым домом, и у новоселов сразу появится благоустроенная среда для прогулок и отдыха.

Плюс разнообразие, минус ремонт!

Планировки квартир в «Переменах» разнообразны. Сейчас есть выбор от небольших студий до просторных трехкомнатных квартир. А в сентябре, когда стартуют продажи в новом доме прогресс-кварталов, застройщик предложит также и варианты четырехкомнатных квартир с продуманным расположением помещений. Еврогостиные, соединенные с кухнями, два санузла, ниши для гардеробных, мастер-спальни — проектировщики постарались удовлетворить самые разные потребности покупателей.

Интересное ноу-хау — возможность приобрести квартиру как в предчистовой отделке, так и с фирменной чистовой отделкой от застройщика. В квартиру с чистовой отделкой можно заселиться сразу после сдачи дома, и при этом существенно сэкономить на ремонте. Уже стало очевидным, что делать ремонт собственными силами куда затратнее, чем поручить это застройщику.

Умные и экологичные «Перемены»

В «Переменах» немало решений, характерных для «умного дома». Мы уже рассказали про системы видеонаблюдения и бесключевой доступ. Еще одна примечательная деталь — показания счетчиков электроэнергии будут сниматься и передаваться автоматически.

А еще прогресс-кварталы станут первым жилым комплексом Красноярска с возможностью подключения заправочной станции для электромобиля в многоуровневом паркинге. Электрокары завоевывают все большую популярность у жителей больших городов. Пока прогресс останавливает только отсутствие заправочной инфраструктуры. Компания решила внести свой вклад в решение экологических проблем города.

Алексей Петров,

генеральный директор

компании «Конструктив Девелопмент»

Мы строим перспективное правобережье

— Уверен, что «Перемены» окончательно перечеркнут устаревший тезис «доступное жилье равно низкое качество». Мы доказываем, что перемены на рынке жилой недвижимости на самом деле возможны. Как возможны они для тех территорий правобережья, которые традиционно считались неперспективными.

Наш первый проект — жилой комплекс «Апрелевка» — уже заставил заговорить о появлении нового правобережья. «Перемены» мы строим на территории, которая была заброшенной. Теперь она станет благоустроенным местом притяжения жителей Мичуринского микрорайона и не только.

Мы уверены, что этот район с появлением «Перемен» станет одним из наиболее перспективных в плане развития. Доехать до Взлетки по Октябрьскому мосту можно за 10…15 минут. Рядом гипермаркеты METRO и «Лента». В шаговой доступности зеленый парк «Сибсталь». Активно строится акватермальный комплекс с открытыми круглогодичными бассейнами. Идет проектирование школы на 1280 мест, а чуть позднее появится и детский сад.

Важно, что сам жилой комплекс запланирован в формате кварталов с общественным пространством. Здесь спроектированы как закрытые дворы, так и благоустроенный бульвар между домами, который выполняет функцию рекреации, открытой для всех.

В «Переменах» нам удалось совместить качество, комфорт и доступные цены на жилье. Оказалось, что это реально! Для того чтобы реализовать задуманное, мы внедряем множество революционных градостроительных решений. Часть из них уже воплотилась в «Апрелевке», но самые смелые эксперименты — в новом флагманском проекте, прогресс-кварталах «Перемены».

Нам даже говорят, что мы несколько увлеклись и наполнили проект слишком большим количеством новинок, различных новых возможностей. Думаю, что в нашем случае это плюс, ведь у жителей «Перемен» будет большой выбор сценариев счастливой и комфортной жизни в своей новой квартире.

В настоящее время мы строим два дома первого квартала, многоуровневый паркинг и бульвар «Перемен». Первый дом с паркингом и общественным пространством мы планируем сдать в 4-м квартале 2025. Наша компания всегда стремится к досрочной сдаче, что было неоднократно продемонстрировано в «Апрелевке». Этого принципа мы будем придерживаться и при возведении «Перемен».

Апрельская, 4

+7 (391) 230 2020

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