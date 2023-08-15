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Ергаки, отели и «Шушенская марка» — инвестпроекты Южного макрорайона

Ергаки, отели и «Шушенская марка» — инвестпроекты Южного макрорайона
Иллюстрация: ДК

Рассказываем о проектах, которые будут представлены на инвестсессии, организованной первом деловым клубом ведущих предпринимателей «Миллиард» в Минусинске.

#НОВОСТИ

Инвестсессия клуба «Миллиард» в Минусинске состоится 18 августа. Она посвящена проектам в реальных секторах экономики Южного  макрорайона. Деловое событие состоится в рамках VI Минусинского инвестиционного форума. Будут представлены следующие инвестпроекты:

  •  создание оптово-логистического центра сельскохозяйственной продукции;
  •  строительство загородного гостиничного комплекса  4 звезды на территории природного парка «Ергаки»;
  •  строительство завода по производству асептической упаковки для молочной продукции;
  •  строительство гостиницы на территории Минусинска;
  •  модернизация ликероводочного завода «Шушенская марка»;
  •  создание элеватора на территории Южного макрорайона, поиск партнеров на размещение производства.

Также будут представлены инвестпроекты и меры поддержки Республик Хакасия и Тыва.

Отметим, мероприятие пройдёт при участии правительства Красноярского края , министерства экономики и регионального развития региона  и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» в рамках выездной площадки КЭФ-2023.

К участию в инвестсессии приглашаются предприниматели Красноярского края уровня резидентов клуба «Миллиард», а также инвесторы, заинтересованные в развитии региона и поиске новых возможностей для расширения географии и масштаба собственного бизнеса.

Автор: Петр Савельев
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