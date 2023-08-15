Ергаки, отели и «Шушенская марка» — инвестпроекты Южного макрорайона
Рассказываем о проектах, которые будут представлены на инвестсессии, организованной первом деловым клубом ведущих предпринимателей «Миллиард» в Минусинске.
Инвестсессия клуба «Миллиард» в Минусинске состоится 18 августа. Она посвящена проектам в реальных секторах экономики Южного макрорайона. Деловое событие состоится в рамках VI Минусинского инвестиционного форума. Будут представлены следующие инвестпроекты:
- создание оптово-логистического центра сельскохозяйственной продукции;
- строительство загородного гостиничного комплекса 4 звезды на территории природного парка «Ергаки»;
- строительство завода по производству асептической упаковки для молочной продукции;
- строительство гостиницы на территории Минусинска;
- модернизация ликероводочного завода «Шушенская марка»;
- создание элеватора на территории Южного макрорайона, поиск партнеров на размещение производства.
Также будут представлены инвестпроекты и меры поддержки Республик Хакасия и Тыва.
Отметим, мероприятие пройдёт при участии правительства Красноярского края , министерства экономики и регионального развития региона и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» в рамках выездной площадки КЭФ-2023.
К участию в инвестсессии приглашаются предприниматели Красноярского края уровня резидентов клуба «Миллиард», а также инвесторы, заинтересованные в развитии региона и поиске новых возможностей для расширения географии и масштаба собственного бизнеса.