Ергаки, отели и «Шушенская марка» — инвестпроекты Южного макрорайона

Рассказываем о проектах, которые будут представлены на инвестсессии, организованной первом деловым клубом ведущих предпринимателей «Миллиард» в Минусинске.

Инвестсессия клуба «Миллиард» в Минусинске состоится 18 августа. Она посвящена проектам в реальных секторах экономики Южного макрорайона. Деловое событие состоится в рамках VI Минусинского инвестиционного форума. Будут представлены следующие инвестпроекты:

создание оптово-логистического центра сельскохозяйственной продукции;

строительство загородного гостиничного комплекса 4 звезды на территории природного парка «Ергаки»;

строительство завода по производству асептической упаковки для молочной продукции;

строительство гостиницы на территории Минусинска;

модернизация ликероводочного завода « Шушенская марка »;

создание элеватора на территории Южного макрорайона, поиск партнеров на размещение производства.

Также будут представлены инвестпроекты и меры поддержки Республик Хакасия и Тыва.

Отметим, мероприятие пройдёт при участии правительства Красноярского края , министерства экономики и регионального развития региона и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» в рамках выездной площадки КЭФ-2023.

К участию в инвестсессии приглашаются предприниматели Красноярского края уровня резидентов клуба «Миллиард», а также инвесторы, заинтересованные в развитии региона и поиске новых возможностей для расширения географии и масштаба собственного бизнеса.