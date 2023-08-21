В Красноярске Игорь Рызов проведёт тренинг «Жесткие переговоры»

Сейчас время жестких переговоров и жестких продаж. От этого зависит успех и в целом вопрос выживания вашего бизнеса.

13 сентября в Красноярске ведущий российский эксперт по ведению переговоров Игорь Рызов проведёт тренинг «Жесткие переговоры».

За 1 день вы прокачаете жизненно важный навык ведения переговоров и противодействия манипуляциям и давлению.

Игорь Рызов - Ведущий российский эксперт по ведению переговоров, бизнес-тренер. Один из лучших бизнес-тренеров России по версии Wikiexpert.su. Автор бестселлеров «Кремлевская школа переговоров», «Жесткие переговоры», «Я всегда знаю, что сказать», «Переговоры с Монстрами», «Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть».



После прохождения тренинга Вы:

✔ Сможете справляться с манипуляциями и давлением

✔ Получите возможность контролировать поведение оппонентов за столом, а также, управлять их действиями

✔ Станете переводить переговоры в рациональное русло

✔ Начнете достигать свои цели и станете увереннее

✔ Научитесь контролировать эмоциональный баланс



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Дата: 13.09.2023

Время: с 10:00 до 18:00

Место проведения: Novotel Krasnoyarsk Center, улица Карла Маркса 123

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