В Красноярске Игорь Рызов проведёт тренинг «Жесткие переговоры»
Сейчас время жестких переговоров и жестких продаж. От этого зависит успех и в целом вопрос выживания вашего бизнеса.
13 сентября в Красноярске ведущий российский эксперт по ведению переговоров Игорь Рызов проведёт тренинг «Жесткие переговоры».
За 1 день вы прокачаете жизненно важный навык ведения переговоров и противодействия манипуляциям и давлению.
Игорь Рызов - Ведущий российский эксперт по ведению переговоров, бизнес-тренер. Один из лучших бизнес-тренеров России по версии Wikiexpert.su. Автор бестселлеров «Кремлевская школа переговоров», «Жесткие переговоры», «Я всегда знаю, что сказать», «Переговоры с Монстрами», «Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть».
После прохождения тренинга Вы:
✔ Сможете справляться с манипуляциями и давлением
✔ Получите возможность контролировать поведение оппонентов за столом, а также, управлять их действиями
✔ Станете переводить переговоры в рациональное русло
✔ Начнете достигать свои цели и станете увереннее
✔ Научитесь контролировать эмоциональный баланс
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Дата: 13.09.2023
Время: с 10:00 до 18:00
Место проведения: Novotel Krasnoyarsk Center, улица Карла Маркса 123
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