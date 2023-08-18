На выходных в Красноярске будет пасмурно и дождливо

По прогнозу синоптиков тепла на этой неделе ждать не стоит. Но к середине следующей неделе вновь установится теплая и солнечная погода.

По информации Гидрометцентра России, в субботу, 19 августа, днем будет +19 ℃. К ночи похолодает до +8 ℃. В воскресенье, 20 августа, воздух прогреется до +20 ℃. В ночь на понедельник похолодает до +9.

В субботу осадков синоптики не прогнозируют. А в воскресенье будет идти дождь.

В понедельник будет +21 ℃ и дождь. К середине следующей неделе в Красноярске потеплеет до +24 ℃ и будет ясно.