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На выходных в Красноярске будет пасмурно и дождливо

На выходных в Красноярске будет пасмурно и дождливо
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

По прогнозу синоптиков тепла на этой неделе ждать не стоит. Но к середине следующей неделе вновь установится теплая и солнечная погода.

#НОВОСТИ
По информации Гидрометцентра России, в субботу, 19 августа, днем будет +19 ℃. К ночи похолодает до +8 ℃. В воскресенье, 20 августа, воздух прогреется до +20 ℃. В ночь на понедельник похолодает до +9. 
 
В субботу осадков синоптики не прогнозируют. А в воскресенье будет идти дождь.
 
В понедельник будет +21 ℃ и дождь. К середине следующей неделе в Красноярске потеплеет до +24 ℃ и будет ясно.
 
 
Автор: Петр Савельев
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