Beeline cloud подвел итоги первой половины 2023 года

Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud подвел итоги первого полугодия 2023 г. Этот период был отмечен кратным ростом выручки, потребления облачных сервисов и числа новых клиентов.

Выручка Beeline cloud выросла на 85% — до 1 275 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению предоставляемых услуг и наращиванию присутствия на рынке облачных решений. В разрезе выручки по отраслям лидирует оптовая и розничная торговля с показателем 22%, следом идут госсектор с 19,9% и финансовая отрасль с 13,8%. В сравнении с первым полугодием 2022 г. показатель EBITDA увеличился на 137% — до 537 млн руб.

Устойчивый рост в 2,2 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 33 раза SaaS-решения (ПО как сервис). Прежде всего это касается решений по хранению данных и области унифицированных коммуникаций. При этом число клиентов облачных сервисов выросло на 22% до 2,8 тыс. Введено в эксплуатацию 174 серверные стойки, что на 24% больше, чем в 2022 г.

Акцент в первом полугодии сделан, прежде всего, на продуктах, замещающих популярные зарубежные сервисы ушедших поставщиков. Запущены пять новых продуктов:

Cloud MailGate (Единая облачная среда для корпоративных коммуникаций. Сервис подходит компаниям с высокими требованиями к уровню защищенности данных. Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность)

(Единая облачная среда для корпоративных коммуникаций. Сервис подходит компаниям с высокими требованиями к уровню защищенности данных. Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность) Cloud Managed Kubernetes (Сервис для контейнерных приложений. Интересен компаниям, чья деятельность связана с разработкой цифровых сервисов, обслуживающих большое количество клиентов)

(Сервис для контейнерных приложений. Интересен компаниям, чья деятельность связана с разработкой цифровых сервисов, обслуживающих большое количество клиентов) Cloud BI (Сервис для визуализации данных в облаке для компаний, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Например, организациям в сфере ритейла, финтеха, производства, логистики и ИТ)

(Сервис для визуализации данных в облаке для компаний, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Например, организациям в сфере ритейла, финтеха, производства, логистики и ИТ) Cloud compute (Инфраструктура в облаке для создания цифровых продуктов с возможностями гибкого масштабирования и простым управлением. Продукт получил награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 («Лучшее облачное решение для банков и страховых компаний»)

(Инфраструктура в облаке для создания цифровых продуктов с возможностями гибкого масштабирования и простым управлением. Продукт получил награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 («Лучшее облачное решение для банков и страховых компаний») Private cloud platform (Платформа для построения и управления частным облаком, включающим IaaS, PaaS сервисы для разработки и продуктивных сред)

Топ-3 ИБ решения: Рост ежемесячной выручки в 2,5 раза Cloud NGFW (сервис сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения), рост ежемесячной выручки в 5,5 раз Cloud MFA (ИБ-сервис многофакторной аутентификации пользователей), рост ежемесячной выручки в 4 раза Cloud SEG (ИБ-сервис безопасного шлюза электронной почты)

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