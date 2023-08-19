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В Красноярске построят новый спортивный парк в березовой роще СФУ

В Красноярске построят новый спортивный парк в березовой роще СФУ
Иллюстрация: СФУ

На месте пустырей появится обустроенная зона для активного отдыха — спортивный парк «Грива-спорт».

#НОВОСТИ

Спортивный эко-парк, площадью в 130 гектаров, расположится на территории от СФУ до Студгородка и Академгородка. В нем запланированы детские локации, четыре площадки для занятий спортом с тренажёрами и гимнастическими элементами, лыжные трассы и другие форматы благоустроенного активити-пространства. Также на участке добавят освещение, поменяют покрытие, обеспечат безопасность.

В проекте предусмотрен визит-центр и зона для дрессировки и выгула собак.

По словам Анастасии Шарыповой, архитектора проекта, масштабная застройка не принесет ущерб березовой роще СФУ. Все оформление парка выполнено в эко-стиле, чтобы малые архитектурные формы и различные элементы благоустройства органично вписались в природную среду.  

Даже опоры освещения будут выполнены в деревянном обрамлении, чтобы они не выбивались из существующего контекста, — подчеркнула архитектор.

Добавим, завершение работ намечено на ноябрь текущего года.

Рендеры проекта: показываем как это будет.

В Красноярске построят новый спортивный парк в березовой роще СФУ 1

В Красноярске построят новый спортивный парк в березовой роще СФУ 2

В Красноярске построят новый спортивный парк в березовой роще СФУ 3

 

Автор: Петр Савельев
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