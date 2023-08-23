Депутат Горсовета продает коллекцию сахара на аукционе

В Красноярске выставлена на продажу коллекция сахарных пакетиков в количестве 200 штук. Начальная цена — 1 рубль.

Как стало известно, коллекция принадлежит депутату Красноярского городского совета Семену Сендерскому. Сахарные пакетики народному избраннику привозили из разных стран друзья. Зачем депутат решил заняться странным собирательством, — неизвестно. Так вышло.

Коллекция пополнялась без критериев отбора, зато быстро. Как признается г-н Сендерский, он выяснил, что не одинок. Собирателей сахарных пакетиков достаточно.

За два дня цена коллекции выросла. Ее текущая стоимость (23 августа, 19.00) — 2050 рублей. Аукцион заканчивается 27 августа.