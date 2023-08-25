Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае появится льготная программа покупки жилья по примеру «Дальневосточной ипотеки».

Она будет действовать в северных районах края, в городах Арктической зоны. Поручение об «Арктической ипотеке» дал федеральному правительству Владимир Путин. По этой программе можно будет купить квартиру в новостройке до 2030 года.

Территории, которые вошли в ипотеку под 2%:

- Норильск;

- Долгано-Ненецкий район;

- Туруханский район;

- Эвенкийский район;

- Игарка;

- Дудинка;

- Диксон;

- Хатанга.

Президент установил срок исполнения поручения по «Арктической ипотеке» — 1 ноября 2023.