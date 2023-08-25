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Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%

Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%
Иллюстрация: Таймырский телеграф

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае появится льготная программа покупки жилья по примеру «Дальневосточной ипотеки».

#НОВОСТИ

Она будет действовать в северных районах края, в городах Арктической зоны. Поручение об «Арктической ипотеке» дал федеральному правительству Владимир Путин. По этой программе можно будет купить квартиру в новостройке до 2030 года.

Территории, которые вошли в ипотеку под 2%:

  • - Норильск;
  • - Долгано-Ненецкий район;
  • - Туруханский район;
  • - Эвенкийский район;
  • - Игарка;
  • - Дудинка;
  • - Диксон;
  • - Хатанга.  

Президент установил срок исполнения поручения по «Арктической ипотеке» — 1 ноября 2023.

Автор: Петр Савельев
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