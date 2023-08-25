Рассказываем, какие территории Красноярского края войдут в ипотечный проект под 2%
По распоряжению президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае появится льготная программа покупки жилья по примеру «Дальневосточной ипотеки».
Она будет действовать в северных районах края, в городах Арктической зоны. Поручение об «Арктической ипотеке» дал федеральному правительству Владимир Путин. По этой программе можно будет купить квартиру в новостройке до 2030 года.
Территории, которые вошли в ипотеку под 2%:
- - Норильск;
- - Долгано-Ненецкий район;
- - Туруханский район;
- - Эвенкийский район;
- - Игарка;
- - Дудинка;
- - Диксон;
- - Хатанга.
Президент установил срок исполнения поручения по «Арктической ипотеке» — 1 ноября 2023.