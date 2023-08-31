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В Николаевке начали выкупать жилье у собственников

В Николаевке начали выкупать жилье у собственников
Иллюстрация: ООО СЗ «Стройиндустрия»

В Красноярской Николаевке активно стартовал процесс выкупа жилья у собственников.

#НОВОСТИ

В рамках договора комплексного развития территории застройщик, ООО «Специализированный застройщик «Стройиндустрия» (входит в ГК «СтройИнновация»), начал выкупать объекты недвижимости, подлежащие расселению.

По данным компании, на сегодняшний день выкуплено 10 домов, еще 11 собственников проходят процесс подготовки к заключению договоров. В настоящий момент финальная стоимость объектов определяется на основании предварительной экспертной оценки и с учетом индивидуальных пожеланий домовладельцев.

Жители Николаевки могут задать вопросы и обсудить условия выкупа в отделе КРТ по адресу: ул. Ленина, 221, оф. 184. Здесь каждый случай рассматривается в частном порядке.

 

Автор: Петр Савельев
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