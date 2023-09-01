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В Красноярск к 9 сентября придут заморозки

В Красноярск к 9 сентября придут заморозки
Иллюстрация: photoangel / ru.freepik.com

Специалисты Гидрометцентра рассказали, какую погоду ждать красноярцам в сентябре. Средняя температура в первый осенний месяц составит +8, +9 градусов. Это около многолетней климатической нормы.

#НОВОСТИ
Дневные температуры в начале месяца составят +20,+25 ℃, в во второй декаде месяца +15,+20 ℃. К концу сентября столбики термометров в светлое время суток будут опускаться до +5,+10 ℃. В начале сентября по ночам температура составит ночью +10,+15 ℃., к концу первой декады  понизится до +5,+10 ℃. А 9-10 сентября местами ожидаются первые заморозки до до -2 ℃. Затем вновь по ночам будет +5,+10 ℃. В отдельные ночи местами будут сохраняться заморозки, в третьей декаде температура понизится ночью до 0,+5 ℃.
 
Что касается осадков, то их будет меньше, чем обычно. Небольшие дожди ожидаются в начале месяца, большинстве дней второй декады, в конце месяца будет преимущественно без осадков.
 
Август на всей территории края был теплым. Погола оказалась выше нормы в центральных и южных районах на 1-2º, в северных районах на 3-4 ℃. Осадков на большей части территории края выпало около. В Красноярске средняя месячная температура воздуха составила +18,4º, что выше нормы на 2,3 ℃., осадков выпало 40 мм, это половина месячной нормы. 
 
Автор: Петр Савельев
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