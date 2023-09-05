Успейте приобрести жилье по ИТ-ипотеке с льготной ставкой 4,4% годовых

Сибирские айтишники 21…50 лет могут оформить льготную ипотеку по госпрограмме до 18 млн рублей.

Ипотека оформляется на срок от 3 до 30 лет. Размер первоначального взноса составляет 15%. Может быть использован материнский капитал. Программа действует в рамках постановления Правительства РФ от 30.04.2022 № 805.

ИТ-ипотеку можно оформить на покупку готовой или строящейся квартиры у юридического лица, приобрести жилой дом или взять участок с дальнейшим строительством дома своей мечты. Возможности для ИТ-кадров на сегодняшний день широки, и ими можно успеть воспользоваться до конца 2024.

Чтобы не потерять выгодную ставку, ИТ-специалист должен быть трудоустроен в одной из аккредитованных Минцифры РФ организации в течение 5 лет после подписания кредитного договора. В течение этих 5 лет заемщик в праве сменить место работы на другую организацию из числа аккредитованных Минцифры РФ без потери льготной ставки.

ИТ-ипотека доступна всем сотрудникам организаций, включенных Минцифры РФ в список аккредитованных, вне зависимости от специфики должностных обязанностей и уровня должности.

Чтобы получить ИТ-ипотеку необходимо быть гражданином России и подтвердить свой доход в аккредитованной Минцифры РФ организации. Для сибирских айтишников, работодатель которых зарегистрирован в городах миллионниках, таких как Новосибирск и Красноярск, необходимо подтвердить ежемесячный доход от 120 тыс. рублей, в городах с меньшим числом населения — от 100К до 70 тыс. рублей.

Заявка рассматривается всего по 3 документам: паспорт, СНИЛС и справка о подтверждении дохода. Специалисты до 36 лет могут не подтверждать уровень дохода и оформить заявку по двум документам: паспорт и СНИЛС.

Заявка подаётся дистанционно. Прийти в офис банка необходимо будет лишь один раз — для подписания документов. Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по т. 8-800-3333-555.

Срок действия кредитной программы — до 31.12.2024 года. Возраст Заемщика от 21 до 50 лет включительно, официальное трудоустройство в организации аккредитованной Минцифрой РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 18 млн рублей в зависимости от субъекта РФ. Ставка от 4,4% годовых в зависимости от категории заемщика. Процентная ставка увеличивается на 4,5% при оформлении кредита на строительство жилого дома и на 2,5% при покупке квартиры в том случае, если заемщик не выполняет условия по выработке стажа до 5 лет в организации, аккредитованной Минцифры РФ. Первоначальный взнос — 15%. Обязательное страхование заложенного недвижимого имущества, за исключением земельного участка, передаваемого в залог. Партнёрами банка являются: САО «ВСК», АО «АльфаСтрахование». Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на сайтах дом.рф и nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.



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