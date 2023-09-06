Открыты продажи в новом доме прогресс-кварталов «Перемены»

5 сентября стартовали продажи квартир в новом доме прогресс-кварталов «Перемены» от специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент».

Сейчас можно выбрать квартиру по цене от 105 тыс. рублей за квадратный метр!

Стоимость на старте продаж всегда самая выгодная. Продажи в первом доме прогресс-кварталов стартовали в апреле, и за пять месяцев цена квартир выросла уже на 24%.

«Перемены» — первый в Красноярске жилой комплекс с теплыми лоджиями в каждой квартире. Еще одно уникальное преимущество для покупателей квартир в прогресс-кварталах — это возможность выбора отделки на этапе строительства: предчистовая или полностью готовый ремонт от застройщика.

В новом доме прогресс-кварталов застройщик предусмотрел более 40 вариантов планировочных решений: от просторных трех- и четырехкомнатных до компактных студий и квартир евро-формата. Для удобного хранения спроектированы выделенные гардеробные и ниши. Большим семьям будут удобны варианты с мастер-спальнями и двумя санузлами.

Преимущества прогресс-кварталов «Перемены»:

дома – монолитно кирпичные, переменной этажности;

дворы приватные и закрыты от движения автомобилей;

многоуровневый надземный паркинг строится на территории прогресс-кварталов;

сердце комплекса – бульвар «Перемен» – открытое общественное пространство с фонтаном, стильной фотозоной, детской и спортивной площадкой.

Первый дом, многоуровневый паркинг и бульвар «Перемен» будут сданы в конце 2025. Сдача дома, продажи которого стартовали сегодня, запланирована ненамного позже – во 2К 2026.

Ознакомиться с проектом и выбрать квартиру можно на сайте жкперемены.рф

Отдел продаж: ул. Апрельская, 4, тел. 8 (391) 230-20-20.