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Открыты продажи в новом доме прогресс-кварталов «Перемены»

Открыты продажи в новом доме прогресс-кварталов «Перемены»
Иллюстрация: «Конструктив Девелопмент»

5 сентября стартовали продажи квартир в новом доме прогресс-кварталов «Перемены» от специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Сейчас можно выбрать квартиру по цене от 105 тыс. рублей за квадратный метр!

Стоимость на старте продаж всегда самая выгодная. Продажи в первом доме прогресс-кварталов стартовали в апреле, и за пять месяцев цена квартир выросла уже на 24%. 

«Перемены» — первый в Красноярске жилой комплекс с теплыми лоджиями в каждой квартире. Еще одно уникальное преимущество для покупателей квартир в прогресс-кварталах — это возможность выбора отделки на этапе строительства: предчистовая или полностью готовый ремонт от застройщика.

В новом доме прогресс-кварталов застройщик предусмотрел более 40 вариантов планировочных решений: от просторных трех- и четырехкомнатных до компактных студий и квартир евро-формата. Для удобного хранения спроектированы выделенные гардеробные и ниши. Большим семьям будут удобны варианты с мастер-спальнями и двумя санузлами.

Открыты продажи в новом доме прогресс-кварталов «Перемены» 1

 

Преимущества прогресс-кварталов «Перемены»:

  • дома – монолитно кирпичные, переменной этажности;
  • дворы приватные и закрыты от движения автомобилей;
  • многоуровневый надземный паркинг строится на территории прогресс-кварталов;
  • сердце комплекса – бульвар «Перемен» – открытое общественное пространство с фонтаном, стильной фотозоной, детской и спортивной площадкой.

Первый дом, многоуровневый паркинг и бульвар «Перемен» будут сданы в конце 2025. Сдача дома, продажи которого стартовали сегодня, запланирована ненамного позже – во 2К 2026.

Ознакомиться с проектом и выбрать квартиру можно на сайте жкперемены.рф

Отдел продаж: ул. Апрельская, 4, тел. 8 (391) 230-20-20.

Реклама. ООО СЗ «Конструктив Девелопмент»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

Автор: Александр Вознесенский
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