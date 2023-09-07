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В Красноярске впервые построят детсад по концессии

В Красноярске впервые построят детсад по концессии
Иллюстрация: ООО "СЗ "Партнер-строй"

На минувшей неделе в Красноярском совете депутатов состоялось заседание комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию.

#НОВОСТИ

В числе прочих вопросов на сессии подробно рассмотрели проект концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации детского сада на 270 мест, который планируется построить в Октябрьском районе, в жилом комплексе Универс на проспекте Свободный.

Заместитель главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Ирина Антипина отметила, что в Красноярске сохраняется проблема обеспечения детей местами в муниципальных дошкольных учреждениях. В августе 2023 года общая очередность детей в дошкольные образовательные учреждения составила более 8,5 тысяч человек, по Октябрьскому району города – более 2 тысяч человек. В городском совете депутатов уверены: для решения проблемы необходимо применять все возможности, включая такие экспериментальные для Красноярска механизмы, как договор концессии.

С предложением о заключении первого в Красноярске концессионного соглашения о строительстве детского сада вышла ООО «Стройтехнология» (входит в Группу компаний «СтройИнновация»). Участие в проекте уже одобрено Инвестиционным советом при Главе города. Проект предполагается реализовать за 8 лет, из которых 3 года отведено на проектирование и строительство, 5 лет– эксплуатация: за счет собственных средств и привлеченных средств ПАО Сбербанк.

Председатель городского Совета Наталия Фирюлина выразила мнение, что несмотря на возможные риски, строить надо, и надо максимально ускорить эту работу.

 

Автор: Петр Савельев
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