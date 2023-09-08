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Предпринимателей приглашают на автоконференцию

Предпринимателей приглашают на автоконференцию
Иллюстрация: ДК

14 сентября в ЦКиО «Победа» (г.Новосибирск, Ленина 7) пройдет автоконференция «Авторынок: вчера, сегодня, завтра», посвященная изменениям на авторынке в условиях кризиса.

#НОВОСТИ

Это уже второе тематическое мероприятие, которое проводит АО «Д2 Страхование».

Конференция пройдет в формате дискуссии о ключевых вызовах и возможностях на рынке. В качестве спикеров выступят эксперты автомобильного рынка, представляющие крупнейшие федеральные структуры:

  • Представители аналитического агентства АВТОСТАТ
  • Руководитель по развитию автобизнеса в России ФК Открытие
  • Представители крупнейшего в стране бюро кредитных историй НБКИ

Специальный гость мероприятия – Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

В программе конференции предусмотрены выступление спикеров, дискуссионный блок и нетворкинг. Зарегистрироваться на мероприятие вы можете на сайте «Д2 Страхование» по ссылке.

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Автор: Александр Вознесенский
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