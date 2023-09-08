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В Красноярске на выходных будет пасмурно и прохладно

В Красноярске на выходных будет пасмурно и прохладно
Иллюстрация: freepik / freepik

В Красноярск постепенно приходит осенняя погода. Синоптики не обещают тепла в ближайшие выходные.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в столице края будет +15 ℃ и дождливо. К ночи столбики термометров опустятся до +5 ℃. 
 
В воскресенье синоптики не обещают осадков. Будет солнечно. В последний день этой рабочей недели воздух прогреется до +16 ℃.
 
В начале следующей недели будет теплее. В дневное время суток столбики термометров будут подниматься до +19 ℃.
Автор: Петр Савельев
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