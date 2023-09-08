В Красноярске на выходных будет пасмурно и прохладно

В Красноярск постепенно приходит осенняя погода. Синоптики не обещают тепла в ближайшие выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в столице края будет +15 ℃ и дождливо. К ночи столбики термометров опустятся до +5 ℃.

В воскресенье синоптики не обещают осадков. Будет солнечно. В последний день этой рабочей недели воздух прогреется до +16 ℃.

В начале следующей недели будет теплее. В дневное время суток столбики термометров будут подниматься до +19 ℃.