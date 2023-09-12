Аркадий Цукер проведет авторский семинар в Красноярске
29 сентября один из самых известных бизнес-стратегов России — Аркадий Цукер представит свою новую программу на тему: «6 граней устойчивости бизнеса: введение в системное бизнес-мышление» в Красноярске
В основе семинара – соединение теоретических и методологических знаний с опытом адаптации ряда отечественных компаний к внешним условиям, которые, начиная с 2020 года, приобрели нестабильный характер.
Вызов в том, чтобы научиться жить в новой изменчивой реальности и при этом строить устойчивый и успешный бизнес.
Семинар предназначен для собственников бизнеса, ТОП-менеджеров, руководителей отделов и для всех, кто хочет понимать, как жить и строить бизнес в неопределенности.
В программе:
Бизнес как открытая система
Переосмысление старого понятия в новом контексте
Завершение эпохи линейного управления и линейного развития.
Старт нелинейности и возможности современного системного мышления
Требуемый фундаментальный сдвиг управленческой позиции
Если бизнес встречается со значительными и/или даже непреодолимыми препятствиями, то какие управленческие шаблоны и установки должны быть в первую очередь изменены?
6 граней управления бизнесом в изменяющейся среде
Алгоритмы системного анализа кризисных ситуаций и ситуаций развития
Подробнее - https://clck.ru/35fE9L
Организатор Центр бизнес-мастерства “Харизма”
Дата: 29.09.2023
Время: с 10:00 до 18:00
Место проведения: АМАКС Сити-отель, л. Александра Матросова 2