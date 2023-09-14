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В Красноярске пройдет фестиваль памяти Хворостовского

В Красноярске пройдет фестиваль памяти Хворостовского
Иллюстрация: Красноярская краевая филармония

фестиваль искусств «Хворостовский» состоится 13...31 октября. Площадками традиционно станут краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

#НОВОСТИ
В основе концепции этого года — тема наставничества, передачи традиций исполнительского мастерства от учителя к ученику. Звезды мировой оперной сцены представят своих учеников и исполнят программы с молодыми лауреатами международных музыкальных конкурсов.
Артисты-наставники дадут мастер-классы и проведут творческие встречи там, где учился Дмитрий Хворостовский. Кроме того, в Зале Торжеств Красноярской филармонии пройдёт выставка, которая продемонстрирует культурную жизнь родного города Дмитрия Александровича в период его становления как артиста», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Евгений Стодушный.
В первый день — 13 октября — на сцену филармонии выйдет звезда мировой оперной сцены и близкая подруга Дмитрия Хворостовского Хибла Герзмава. В день рождения Дмитрия Хворостовского — 16 октября — на сцене Красноярской филармонии выступят звезды Мариинского театра Владислав Сулимский и Сергей Скороходов, Владимир Кудашев и Анастасия Лепешинская. В рамках фестиваля впервые выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Их концерты запланированы на 19 и 20 октября. В первом концерте примут участие солисты Алексей Тихомиров и Екатерина Сергеева. А 20 октября под управлением Николая Алексеева оркестр исполнит программу из произведений П. И. Чайковского. 
 
На сцене Красноярского театра оперы и балета 25 октября покажут спектакль «Дон Жуан» Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. На гала-концерте 26 октября выступят солисты МАМТ и Красноярского театра оперы и балета.
 
А 30 октября в филармонии выступит барочно-современный ансамбль Филиппа Чижевского Questa Musica. Завершит фестиваль обладатель первой премии и золотой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сон Чи Хун. Вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С. В. Рахманинова Клемана Нонсьё он выступит на сцене филармонии 31 октября.
 
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Автор: Петр Савельев
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