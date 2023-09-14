В Сибири начали закрывать школы из-за COVID-19
В Алтайском крае из-за ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли на карантин шесть школ. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
Отметим, в конце августа в ряде стран была зафиксирована новая волна коронавируса. В России наблюдается сезонный рост заболеваний ОРВИ. При этом активно диагностируется и COVID-19.
Так, в Алтайском крае карантинные ограничения частично действуют в 328 классах 49 школ. Полностью закрыты на карантин 6 школ. Специалисты регистрируют подъем заболеваемости среди всех возрастов.
Красноярский Роспотребнадзор пока никаких заявлений не делал.