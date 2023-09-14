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В Сибири начали закрывать школы из-за COVID-19

В Сибири начали закрывать школы из-за COVID-19
Иллюстрация: Яндекс

В Алтайском крае из-за ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли на карантин шесть школ. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

#НОВОСТИ

Отметим, в конце августа в ряде стран была зафиксирована новая волна коронавируса. В России наблюдается сезонный рост заболеваний ОРВИ. При этом активно диагностируется и  COVID-19.

Так, в Алтайском крае карантинные ограничения частично действуют в 328 классах 49 школ. Полностью закрыты на карантин 6 школ.  Специалисты регистрируют подъем заболеваемости среди всех возрастов.

Красноярский Роспотребнадзор пока никаких заявлений не делал.

Автор: Петр Савельев
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