Дата старта отопительного сезона в Красноярске переносится

По традиции отопительный сезон в Красноярске стартовал 15 сентября. Однако в администрации отодвигают дату массового подключения.

Причина — слишком теплый сентябрь. Среднесуточная температура продолжает держаться на +11 градусов, когда для начала отопительного сезона нужны +8 в течение 5 суток.

В мэрии приняли решение вернуться к обсуждению даты отопительного сезона 18 сентября. Возможно, к началу следующей недели термометры покажут нужные чиновникам температурные значения.

Напомним, в прошлом году начало отопительного сезона также задержали из-за теплой погоды. Тепло в квартиры в 2022 начало подаваться 19 сентября.