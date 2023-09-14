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Дата старта отопительного сезона в Красноярске переносится

Дата старта отопительного сезона в Красноярске переносится
Иллюстрация: Яндекс

По традиции отопительный сезон в Красноярске стартовал 15 сентября. Однако в администрации отодвигают дату массового подключения.

#НОВОСТИ

Причина — слишком теплый сентябрь. Среднесуточная температура продолжает держаться на +11 градусов, когда  для начала отопительного сезона нужны +8 в течение 5 суток.

В мэрии приняли решение вернуться к обсуждению даты отопительного сезона 18 сентября. Возможно, к началу следующей недели термометры покажут нужные чиновникам температурные значения.  

Напомним, в прошлом году начало отопительного сезона также задержали из-за теплой погоды. Тепло в квартиры в 2022 начало подаваться 19 сентября.

Автор: Петр Савельев
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