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В Красноярске пройдет форум «Pr-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»

В Красноярске пройдет форум «Pr-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»
Иллюстрация: «PR-среда»

Форум проводит Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда». Соорганизаторами события выступают СФУ и Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

#НОВОСТИ
На мероприятие заявлено 30 спикеров из Москвы, Питера, Самары, Уфы, Барнаула, Красноярска. На форуме будет работать десять секций: «ИИ: новые возможности», «НейроSMM», «Текстомания», «PR-профи»,  «Event: как сделать красиво», «PR в HR: сильные брендом», «Блогосфера: от ТЗ до результата», «Я — бренд», «Искусство видеть» и «Кейснонстоп». В рамках последней пиарщики откровенно поделятся своими кейсами. 
Искусственный интеллект и нейросети нельзя воспринимать как угрозу. Напротив, они помогут пиарщикам развиваться, становиться более эффективными и в чем-то избавиться от рутины.  Само собой, некоторые изменения неизбежны. Однако судьба нашей отрасли и специалистов  будет зависеть от нас самих — умения осваивать навыки будущего и идти в ногу со временем. И задача форума  — подготовить пиарщиков  к этим изменениям», — отметила Ирина Нагибина, председатель Ассоциации организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда».
Форум пройдет 22..23 ноября в конгресс-холле СФУ. Подробная информация о форуме размещена на сайте проекта.
 
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Автор: Петр Савельев
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