В выходные в Красноярск придет бабье лето
Середина сентября порадует погодой. Предстоящие выходные будут теплыми и солнечными.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух прогреется до +20 ℃. Осадков не будет. В ночь на воскресенье ожидается +6.
В воскресенье, 17 сентября, днем в Красноярске будет +19 ℃. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +6 ℃.
Начало следующей недели будет также теплым. В понедельник и вторник будет около +20 ℃, в среду и четверг воздух прогреется до +17 ℃.