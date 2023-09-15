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В выходные в Красноярск придет бабье лето

В выходные в Красноярск придет бабье лето
Иллюстрация: freepik / freepik

Середина сентября порадует погодой. Предстоящие выходные будут теплыми и солнечными.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух прогреется до +20 ℃. Осадков не будет. В ночь на воскресенье ожидается +6. 
 
В воскресенье, 17 сентября, днем в Красноярске будет +19 ℃. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +6 ℃.
 
Начало следующей недели будет также теплым. В понедельник и вторник будет около +20 ℃, в среду и четверг воздух прогреется до +17 ℃.
 
Автор: Петр Савельев
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