Снова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске

Лето в Красноярске никак не заканчивается. Календарная, но не фактическая осень продолжает радовать теплой погодой.

Похоже, старт отопительного сезона снова переносится. Предстоящая рабочая неделя радует высокими, практически летними температурами. С понедельника по среду днем до +22. Ночью не ниже +9. В четверг немного прохладнее — до +17 днем, но с пятницы вновь потеплеет — до +20. Правда, обещают кратковременные дожди в четверг и в субботу.