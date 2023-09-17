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Снова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске

Снова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске
Иллюстрация: Яндекс

Лето в Красноярске никак не заканчивается. Календарная, но не фактическая осень продолжает радовать теплой погодой.

#НОВОСТИ

Похоже, старт отопительного сезона снова переносится. Предстоящая рабочая неделя радует высокими, практически летними температурами. С понедельника по среду днем до +22. Ночью не ниже +9.  В четверг немного прохладнее — до +17 днем, но с пятницы вновь потеплеет — до +20. Правда, обещают кратковременные дожди в четверг и в субботу.

Автор: Петр Савельев
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