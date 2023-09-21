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Зима близко: в Красноярске уже готовят каток на площади Мира

Зима близко: в Красноярске уже готовят каток на площади Мира
Иллюстрация: администрация города

Сейчас на площадку в центре города завозится оборудование для монтажа катка. Сначала рабочие установят ограждение, соберут шатер, подготовят основание для искусственного льда и начнут его заливку.

#НОВОСТИ
К декабрю на площади Мира появятся арт-объекты и фотозоны. Сам каток ориентировочно заработает в конце октября – начале ноября. Чтобы искусственный лед стал прочным, нужно 15-20 дней среднесуточной температуре не выше 0°С, сообщили в Красгорпарке.
 
Внутри шатра обустроят камеру хранения, зону для детей, где они смогут порисовать.
В прошлом году мы приобрели коньки 25 размера для малышей, и они пользовались большим спросом. В этом году закупили дополнительные комплекты маленьких размеров, чтобы хватало всем желающим», — рассказала специалист отдела развития Красгорпарка Екатерина Бревнова.
Стоимость посещения катка останется прежней. По будням один сеанс обойдется в 250 рублей, а в выходные — 400 рублей. Для детей до 6 лет — вход бесплатный. 
 
Автор: Петр Савельев
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