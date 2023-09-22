На Красноярск надвигается резкое похолодание

Бабье лето уйдет из Красноярска уже завтра, с воскресенье в городе сильно похолодает.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 23 сентября, будет +18℃. Синоптики обещают дожди, но будет светить и солнце. В ночь на воскресенье будет +4℃. В воскрессенье, 24 сентября, в светлое время суток ожидается +9℃. Будет идти дождь.

На следующей неделе будет пасмурно и дождливо. Потепление придет в среду. В этот день ожидается +13. В четверг, 28 сентября, в светлое время суток воздух прогреется до +17.