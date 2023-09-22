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На Красноярск надвигается резкое похолодание

На Красноярск надвигается резкое похолодание
Иллюстрация: Sketchepedia / ru.freepik.com

Бабье лето уйдет из Красноярска уже завтра, с воскресенье в городе сильно похолодает.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 23 сентября, будет +18℃. Синоптики обещают дожди, но будет светить и солнце. В ночь на воскресенье будет +4℃. В воскрессенье, 24 сентября, в светлое время суток ожидается +9℃. Будет идти дождь.
 
На следующей неделе будет пасмурно и дождливо. Потепление придет в среду. В этот день ожидается +13. В четверг, 28 сентября, в светлое время суток воздух прогреется до +17.
Автор: Петр Савельев
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