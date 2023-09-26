СБЕР: от бизнеса к человеку

Роль банков в экономике страны и регионов давно вышла за пределы обычного кредитования и сохранения денег. Через программы и сервисы они влияют на развитие отдельных проектов и целых отраслей.

Неудивительно, что самые продвинутые из них сегодня представляют собой не просто финансовые институты, а целые экосистемы, охватывающие практически все аспекты человеческой жизни и деятельности.

Бизнесу — комфортный сервис

Наглядным примером такого подхода могут служить программы кредитования малого и среднего бизнеса. Как рассказывают в Красноярском отделении Сбера, на сегодня они максимально адаптированы под ключевые задачи и потребности предпринимателей, что делает их востребованными у этой группы. Так, только за 9М 2023 в Красноярском крае рост кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса составил 11,5%, а общее количество кредитующихся клиентов банка увеличилось на 6,5% к 2022.

Особым спросом среди кредитных продуктов пользуются программы льготного кредитования бизнеса, которые призваны стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. Это объясняется более выгодными (по сравнению со среднерыночными) ставками. Только с начала 2023 по программам господдержки бизнеса Сбер в крае одобрил 553 кредитных заявки более чем на 2,9 млрд рублей.

При этом в работе с предпринимателями Сбер не ограничивается лишь финансовыми продуктами, активно развивая всевозможные сервисы. Например, через Сбер можно дистанционно и бесплатно зарегистрировать свой бизнес. При этом не нужно будет ехать в налоговую и платить госпошлину, а придется лишь единожды заглянуть в отделение банка.

Эта услуга доступна во всех офисах по обслуживанию физических лиц. Она существенно упрощает путь начинающих предпринимателей, ведь широкая география присутствия офисов Сбера позволяет зарегистрировать бизнес даже в небольших населенных пунктах. Дистанционная регистрация становится все более востребованной — только с начала этого года ей воспользовались более 2,5 тыс. предпринимателей Енисейской Сибири, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорит Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

Стройка и жизнь

Еще одним банковским драйвером для экономики стала ипотека. Как признают эксперты, сегодня именно она позволяет оставаться на плаву не только рынку недвижимости (ипотечные сделки здесь занимают более 70%), но и всей строительной и смежным с ней отраслям. И спрос на этот продукт постоянно растет: только в августе 2023 количество заявок на ипотеку, поступивших в Сбер в Красноярском крае, увеличилось на 207% по сравнению с прошлым годом. При этом число одобренных выросло на 62%.

В целом по нашей статистике одобрение заявки получают три из четырех потенциальных заемщиков. При этом мы продолжаем последовательно снижать ставки по льготным ипотечным программам. Это положительно влияет на доступность жилья, и мы видим растущую востребованность наших ипотечных программ у людей, — рассказывает Антон Милютин.

В частности, с 1 сентября 2023 Сбер снизил ставки на 0,5% по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнеров, а также участников проектного финансирования. Теперь по программе «Господдержка» минимальная процентная ставка на «Домклик» составит 5,5% годовых, по «Семейной ипотеке» — 3,5%, а в рамках «Ипотеки для IT» — 2,5%.

Ипотеку от Сбера можно взять не только на покупку квартиры, но и на строительство частного дома. Мы предлагаем весьма гибкие условия кредитования. Наша программа позволяет строить ИЖС как с привлечением подрядчика, так и своими силами. Плюс к этому мы можем выдавать средства траншами — следующая выплата произойдет только после того, как будет построена определенная часть объекта и произведена оценка хода строительства, что защищает клиента от недобросовестных действий подрядчика, — говорит Антон Милютин.

Кроме того, льготную ипотеку со ставкой 2% годовых запустили для жителей Республики Тыва. Ее будут выдавать на условиях, аналогичных Дальневосточной ипотеке. Такой кредит можно взять на приобретение жилья на первичном рынке.

Красноярское отделение Сбербанка ведет плотное взаимодействие и с самими застройщиками. С участием Сбера в этом году реализовано несколько крупных сделок по финансированию строительных проектов не только на территории Енисейской Сибири, но и в Московской области.

За восемь прошедших месяцев мы заключили с застройщиками соглашения на сумму 30 млрд рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Мы готовы предложить девелоперам продукты на любой стадии проекта: от приобретения земельных участков, в том числе через механизм комплексного развития территорий, до финансирования под залог готовых квартир. Кроме этого, у нас есть набор цифровых решений в рамках реализации цифровой трансформации бизнеса застройщиков, — рассказывает управляющий Красноярским Сбером.

В фокусе — человек

Интересы и удобство частных лиц также не остаются без внимания Сбера. Так, в этом году в Хакасии и Туве была запущена билетная система «СберТройка», позволяющая горожанам бесконтактно оплачивать проезд в общественном транспорте.

Мы традиционно выступаем партнером в предоставлении современных инструментов и сервисов, улучшающих жизнь горожан. Теперь каждый житель и гость Абакана, Кызыла может оплатить проезд банковской картой. Также для комфорта пассажирам доступен личный кабинет, где можно посмотреть историю поездок, проверить чек поездки, погасить задолженность по банковской карте, — говорит Антон Милютин.

Еще одним достижением на поприще повышения комфорта жизни сибиряков стало подключение к сберовскому сервису снятия наличных в кассах супермаркетов («Наличные с покупкой») сетей «Командор» и «Красный Яр». Теперь покупатели, расплачиваясь в магазинах этих сетей банковскими картами, могут прямо в кассе снять до 5 тыс. рублей наличными, что экономит время на поиски банкомата, когда нужны «живые» деньги. Месячный лимит на снятие наличных таким способом составляет 20 тыс. рублей. Комиссия по картам Сбера отсутствует, по картам других банков — в соответствии с тарифами банков-эмитентов. Сервис оказался весьма востребован — за неполные два месяца его работы покупатели «Командора» через него сняли в кассах магазинов около 29 млн рублей.

Мы уже много лет находимся в процессе трансформации, на пути перехода к человекоцентричности. Это значит, что вся наша деятельность выстраивается на основе интересов и потребностей людей, с которыми мы взаимодействуем. Только так мы можем понять, что нужно и важно нашим клиентам, и приложить максимум усилий, чтобы они были удовлетворены качеством, — отмечает Антон Милютин.

Сбер также предлагает ряд привилегий для своих зарплатных клиентов. Получение зарплаты — это всегда приятный процесс, но, когда вместе с ней полагается еще и целый пакет спецпредложений и бонусов, — особенно. Ключевое преимущество в том, что эти привилегии доступны даже тем, кто не получает зарплату на карту банка. Любой желающий может подключить персональный зарплатный проект и пользоваться продуктами и сервисами банка на выгодных условиях. Сделать это можно просто и быстро в мобильном приложении СберБанк Онлайн.