Из чего складывается формула прорыва предпринимателя

Как стать лидером для своей команды? Что выведет бизнес на новый уровень? Как развивать новое направление? Какая маркетинговая стратегия будет успешной? На эти вопросы ответит форум КОД ЛИДЕРА.

11…12 октября в Красноярске в Конгресс-холле Сибирского федерального университета состоится международный бизнес-форум КОД ЛИДЕРА. Это мероприятие — площадка, где участники делятся историями своего успеха, честно рассказывают об ошибках и помогают сформулировать новые цели.

Только практики

Предприниматели — люди с особым складом ума. Ежедневно им приходится решать совершенно разные задачи, быстро реагировать на изменения и принимать сложные решения. Ответы на свои вопросы собственники бизнеса находят в основном в результате собственных проб и ошибок. Каждая история уникальна, но есть общие принципы, алгоритмы, правила, следуя которым, можно быстрее добиться поставленных целей и преодолеть кризисы.

— Международный проект КОД ЛИДЕРА создан предпринимателями для предпринимателей. На форуме выступят спикеры, имеющие большой практический опыт и готовые его транслировать. Каждый — предприниматель со своей историей. Это бизнесмены международного уровня, обладающие уникальным опытом. На форуме будут кейсы, разговор о пробах, каждый поделится своей формулой прорыва. Участники узнают, где была та точка, от которой пошло развитие, и какое решение этому способствовало. На форуме будет представлен личный опыт, который можно взять и переложить на свой бизнес, — рассказывает Никита Бледнов, руководитель Бизнес-академии TIKSAN GROUP и проекта КОД ЛИДЕРА.

Для амбициозных

Форум состоится в четвертый раз, он уже проходил в Красноярске, Душанбе и Шымкенте. На встречу участники приходят с разными запросами. Есть и стартаперы, и уже опытные предприниматели.

— Ответы найдет каждый. Но важное условие: нужен четко сформулированный запрос. Например, больше узнать про маркетинг или про лидерство. Но у всех одна большая боль — непонимание, куда двигаться дальше, каким сделать следующий шаг. Предприниматели — люди амбициозные, им необходимо постоянное развитие. Но иногда упираешься в потолок и не понимаешь, как увеличить доход, как масштабировать свое дело, выйти на новый уровень. Да, информации вокруг много, но как ее применить в конкретных условиях? На практике работает далеко не все. Когда знакомишься с живыми примерами, увеличивается насмотренность. На форуме человек получает информацию от разных спикеров и выбирает, что для него будет подходящим, — говорит Никита Бледнов.

По наблюдению руководителя проекта, в целом красноярское бизнес-сообщество имеет большое количество точек роста, но предприниматели между собой мало коммуницируют. Есть бизнес-клубы, сообщества, но этого еще недостаточно.

Кто хочет стать миллиардером?

Примерно половина участников прошлых форумов — это представители среднего бизнеса, еще по двадцать процентов — собственники крупного и малого, также есть небольшая аудитория, состоящая из индивидуальных предпринимателей.

На форум приглашают всех, кто хочет расти, развиваться и мыслить глобально. Тех, кто управляет крупными проектами, ставит большие цели и готов к ответственности, в том числе социальной.

Прежде всего мероприятие рассчитано на пред­при­нимателей. Однако руководителям, топ-менеджерам оно тоже будет интересным.

— Дело в том, что точки принятия решения разные. Предприниматель всегда идет первым, дает видение проекта, а руководитель уже перекладывает это на всю команду. Наша компания — яркий тому пример. Автор проекта КОД ЛИДЕРА Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP, задумал этот форум как событие, которое объединяет и прокачивает бизнес-сообщество, — поясняет Никита Бледнов.

Как предприниматель, Сергей Ким знает, насколько важно находить лидеров в своей области и перенимать их опыт. Это помогает минимизировать ошибки, видеть ориентиры и быстрее добиваться целей.

Идея сделать площадку для встречи участников бизнес-сообщества возникла после знакомства с успешными предпринимателями — сильными, интересными личностями. Тогда стало понятно, что есть много опытных, но непубличных людей. Команда проекта решила искать таких предпринимателей, чтобы собрать и систематизировать лучшие практики, которые помогли заработать миллиарды.

«Каждый сегодня вынес тонну инсайтов», «Вы крутые! На вас стоит равняться», «Много идей для воплощения в своей обертке в своем деле». Таковы отзывы участников об уже прошедших форумах. Есть немало примеров, когда знакомство со спикерами вдохновило новичков на открытие собственного бизнеса. Полученные знания помогают оформить идею, мечту в конкретный проект с пошаговым планом. К человеку приходит осознание своих возможностей, профессиональных перспектив, а специалисты дают инструменты для развития. Так, после выступления основателя сети доставки суши Владимира Расторгуева один из участников, который всегда работал в найме, решился открыть собственную точку.

Учиться у лучших

На предстоящем форуме состоятся выступления пяти спикеров. Это Сергей Ким, который расскажет о том, как создавалась его группа компаний, представительства которых сегодня работают в ста городах разных стран. Бизнесмен умеет находить ДНК успеха и готов быть наставником для других.

Также в Красноярск приедет Саидмурод Давлатов — бизнесмен, развивающий более двадцати направлений в пяти странах, президент Международного центра развития человека «САМО», автор серии книг-бестселлеров о достижении финансового благополучия.

У участников форума будет возможность встретиться с Александром Долговым, создателем одной из самых крупных франшиз в России на рынке фастфуда и основателем других успешных проектов, а также популярным блогером.

Еще одним гостем станет Шолпан Тусипбекова — управленец, предприниматель с тридцатилетним стажем, инвестор, тренер по трансформации жизни.

Кроме того, в команде спикеров — Владимир Маринович, один из самых успешных топ-менеджеров России, эксперт по созданию сильнейших бизнес-команд.

Также участников ждет бизнес-шоу «Прожарка от Сергея Кима», где эксперт сделает подробный разбор ситуации на реальном жизненном примере. Главный герой шоу получит советы от действующего предпринимателя-практика.

Спикеры расскажут не только об опыте, но и об актуальных трендах, возможностях для прорыва и роста, дадут анализ рынков.

Форум пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Тем, кто намерен посетить мероприятие лично, организаторы предлагают три пакета: «Стандарт», «Бизнес» и «Premium». Подробную программу и условия можно посмотреть на сайте проекта. Все участники бизнес-форума получат записи выступлений спикеров, скидки и бонусы от партнеров, возможность посетить нетворкинг-зоны.

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