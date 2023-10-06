Богучанская ГЭС на старте отопительного сезона

Новый режим работы, подводные дроны и телеуправляемые аппараты, беспрерывный мониторинг и гидравлические исследования. Рассказываем, как Богучанская ГЭС готовилась к отопительному сезону.

Энергокомплекс живет по своим «важным меткам» календаря. Производственный цикл здесь напрямую сопряжен со временем года, природными явлениями... Так, осенью наступает кульминационный этап — старт отопительного сезона и резкий рост спроса на энергию. Богучанская ГЭС встретила осень 2023 в новом статусе: по решению руководства ПАО «РусГидро» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с 1 сентября 2023 Богучанская ГЭС совместно с Саяно-Шушенской ГЭС включена в интегральную оптимизацию планирования краткосрочных режимов работы ЕЭС России.

Интегральная оптимизация — это процесс корректировки режима работы ГЭС, который позволяет наиболее эффективно использовать маневренность гидроагрегатов: включение для получения дополнительных мощностей в период пикового потребления и отключение при снижении потребления (например, в ночные часы). Ранее график работы Богучанской ГЭС устанавливался на сутки, и лишь в исключительных случаях станция разгружалась или загружалась по дополнительной команде диспетчера ОДУ Сибири. В новом формате работы регулирование мощности происходит более оперативно: диспетчерский график формируется каждый час, и начальник смены изменяет состав действующего оборудования, т. е. отключает или включает гидроагрегаты. Теперь Богучанская ГЭС стабилизирует работу энергосистемы в масштабах не только Сибири, но и всей страны.

Отопительный сезон — это всегда проверка на прочность системы: от работы агрегатов энергокомплексов до выстроенности бизнес-процессов. Более того, качественный результат зависит от всех участников энергокомплекса. Одна из ключевых ролей здесь отведена бесперебойной работе ГЭС.

Богучанская ГЭС — сложная техническая и экономическая система, поддерживающая многочисленные разветвленные связи с другими электростанциями, системой оптового рынка энергии и мощности, органами власти разных уровней и многочисленными предприятиями, потребителями и поставщиками. Чтобы удовлетворить все потребности, коллектив станции много работает в течение всего года, но особенно важный период — это отопительный сезон, — рассказывает Владислав Кобяков, генеральный директор АО «Богучанская ГЭС».

Индекс готовности

Насколько ГЭС готовы к отопительному сезону, решает Министерство энергетики РФ. Перед этим проводятся всесторонние проверки оборудования в соответствии с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Также рассчитывается «индекс готовности», аккумулирующий все данные о подготовке к зиме, которые поступают от электростанций и системного оператора в течение всего года. Постоянный мониторинг позволяет контролировать подготовку в непрерывном режиме, исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов.

Мониторинг Богучанской ГЭС должен подтвердить соблюдение требований законодательства РФ по промышленной безопасности, полную готовность аварийного запаса оборудования и необходимых материалов к выполнению аварийно-восстановительных работ. Станция должна в полном объеме соблюдать графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования, — отмечает Владислав Кобяков.

В отличие от многих других станций, где задачи ремонта поручены специализированным подрядным организациям, на Богучанской ГЭС ремонтом занимаются сотрудники самого предприятия. Это накладывает особую ответственность: нужно соблюдать требования заводов-изготовителей и технических нормативов, строго соблюдать сроки вывода оборудования в ремонт и объем работ.

Сейчас на станции завершается подготовка к зиме: в середине августа завершен капитальный ремонт гидроагрегата № 7, проведено подводное обследование бетонной плотины и металлических конструкций со стороны верхнего бьефа станции.

Работы по подводно-техническому обследованию сороудерживающей решетки гидроагрегата № 2, например, проведены при помощи малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата. Сороудерживающая решетка — это металлическая конструкция, предотвращающая попадание крупного мусора в водяной поток, вращающий рабочее колесо гидроагрегата. Решетки смонтированы на водоприемниках со стороны верхнего бьефа и должны выдерживать давление большого потока воды, в том числе в условиях частичного засорения. Благодаря подводному дрону удалось получить полную и точную информацию о состоянии решетки, закладных элементов и подводной части бетонной плотины. Эти данные будут использованы при формировании планов и графика обслуживания сооружения.

Водный баланс

Второй важный фактор подготовки к зиме — заполнение водохранилища. В 2023 на Ангарском каскаде воды достаточно для планового прохождения отопительного сезона: уровень Байкала и водохранилищ близок к нормальным подпорным уровням. Объем Богучанского водохранилища, например, превышает 58 кубических километров, уровень близок к проектной отметке 208 м над уровнем Балтийского моря. В течение навигационного периода, который начался в мае и завершится в октябре, станция выполнила все требования Енисейского бассейнового водного управления и Енисейского речного пароходства, своевременно изменяла расходы в зависимости от уровня воды на основных водопостах «Богучаны» и «Татарка».

Период навигации эксплуатационного флота станции завершится в октябре. В течение лета суда станции работали в верхнем и нижнем бьефе: участвовали в гидрологических и биологических исследованиях на водохранилище, обслуживали боновые заграждения, собирали плавающую древесину с поверхности воды, принимали участие в обследовании сооружений ГЭС.

В реальных условиях

Параллельно с производственными процессами все лето коллектив гидростанции активно реализовывал наставнические программы.

Без подготовки кадров невозможно уверенно смотреть в будущее. Эти «инвестиции» времени и труда, пожалуй, самые важные. В первом полугодии 2023 в цехах, службах и отделах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику десять студентов различных учебных заведений Сибири. Большинство практикантов — будущие инженеры и менеджеры, изучающие энергетику и электротехнику, промышленное и гражданское строительство, экономику предприятий и организаций, обслуживание машин и оборудования. Проходили практику и будущие специалисты по ремонту автомобилей и гостиничному делу. Сроки прохождения практики в зависимости от специальности составляют от двух недель до 2 месяцев.

Сотрудники станции передают студентам опыт и практические навыки работы на передовом оборудовании, в реальных условиях одной из самых современных и производительных ГЭС страны. Завершается практика подготовкой и защитой отчета, который в будущем может стать частью дипломной работы.

В период подготовки к отопительному сезону Богучанская ГЭС достигла очередной пиковой отметки в выработке электроэнергии. 3 августа станция произвела и поставила потребителям 150-миллиардный киловатт-час электроэнергии (отсчет выработки ведется с момента пуска первых гидроагрегатов в октябре 2012). Предыдущий символический рубеж 125 млрд кВт.ч станция преодолела в апреле 2022, 100 млрд — в 2020.