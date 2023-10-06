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Богучанская ГЭС на старте отопительного сезона

Богучанская ГЭС на старте отопительного сезона
Иллюстрация: ДК

Новый режим работы, подводные дроны и телеуправляемые аппараты, беспрерывный мониторинг и гидравлические исследования. Рассказываем, как Богучанская ГЭС готовилась к отопительному сезону.

#НОВОСТИ

Энергокомплекс живет по своим «важным меткам» календаря. Производственный цикл здесь напрямую сопряжен со временем года, природными явлениями... Так, осенью наступает кульминационный этап — старт отопительного сезона и резкий рост спроса на энергию. Богучанская ГЭС встретила осень 2023 в новом статусе: по решению руководства ПАО «РусГидро» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с 1 сентября 2023 Богучанская ГЭС совместно с Саяно-Шушенской ГЭС включена в интегральную оптимизацию планирования краткосрочных режимов работы ЕЭС России. 

Интегральная оптимизация — это процесс корректировки режима работы ГЭС, который позволяет наиболее эффективно использовать маневренность гидроагрегатов: включение для получения дополнительных мощностей в период пикового потребления и отключение при снижении потребления (например, в ночные часы). Ранее график работы Богучанской ГЭС устанавливался на сутки, и лишь в исключительных случаях станция разгружалась или загружалась по дополнительной команде диспетчера ОДУ Сибири. В новом формате работы регулирование мощности происходит более оперативно: диспетчерский график формируется каждый час, и начальник смены изменяет состав действующего оборудования, т. е. отключает или включает гидроагрегаты. Теперь Богучанская ГЭС стабилизирует работу энергосистемы в масштабах не только Сибири, но и всей страны.

Отопительный сезон — это всегда проверка на прочность системы: от работы агрегатов энергокомплексов до выстроенности бизнес-процессов. Более того, качественный результат зависит от всех участников энергокомплекса. Одна из ключевых ролей здесь отведена бесперебойной работе ГЭС. 

Богучанская ГЭС — сложная техническая и экономическая система, поддерживающая многочисленные разветвленные связи с другими электростанциями, системой оптового рынка энергии и мощности, органами власти разных уровней и многочисленными предприятиями, потребителями и поставщиками. Чтобы удовлетворить все потребности, коллектив станции много работает в течение всего года, но особенно важный период — это отопительный сезон, — рассказывает Владислав Кобяков, генеральный директор АО «Богучанская ГЭС». 

Индекс готовности

Насколько ГЭС готовы к отопительному сезону, решает Министерство энергетики РФ. Перед этим проводятся всесторонние проверки оборудования в соответствии с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Также рассчитывается «индекс готовности», аккумулирующий все данные о подготовке к зиме, которые поступают от электростанций и системного оператора в течение всего года. Постоянный мониторинг позволяет контролировать подготовку в непрерывном режиме, исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов.

Мониторинг Богучанской ГЭС должен подтвердить соблюдение требований законодательства РФ по промышленной безопасности, полную готовность аварийного запаса оборудования и необходимых материалов к выполнению аварийно-восстановительных работ. Станция должна в полном объеме соблюдать графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования, — отмечает Владислав Кобяков.

Богучанская ГЭС на старте отопительного сезона 1В отличие от многих других станций, где задачи ремонта поручены специализированным подрядным организациям, на Богучанской ГЭС ремонтом занимаются сотрудники самого предприятия. Это накладывает особую ответственность: нужно соблюдать требования заводов-изготовителей и технических нормативов, строго соблюдать сроки вывода оборудования в ремонт и объем работ. 

Сейчас на станции завершается подготовка к зиме: в середине августа завершен капитальный ремонт гидроагрегата № 7, проведено подводное обследование бетонной плотины и металлических конструкций со стороны верхнего бьефа станции. 

Работы по подводно-техническому обследованию сороудерживающей решетки гидроагрегата № 2, например, проведены при помощи малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата. Сороудерживающая решетка — это металлическая конструкция, предотвращающая попадание крупного мусора в водяной поток, вращающий рабочее колесо гидроагрегата. Решетки смонтированы на водоприемниках со стороны верхнего бьефа и должны выдерживать давление большого потока воды, в том числе в условиях частичного засорения. Благодаря подводному дрону удалось получить полную и точную информацию о состоянии решетки, закладных элементов и подводной части бетонной плотины. Эти данные будут использованы при формировании планов и графика обслуживания сооружения.

Водный баланс

Второй важный фактор подготовки к зиме — заполнение водохранилища. В 2023 на Ангарском каскаде воды достаточно для планового прохождения отопительного сезона: уровень Байкала и водохранилищ близок к нормальным подпорным уровням. Объем Богучанского водохранилища, например, превышает 58 кубических километров, уровень близок к проектной отметке 208 м над уровнем Балтийского моря. В течение навигационного периода, который начался в мае и завершится в октябре, станция выполнила все требования Енисейского бассейнового водного управления и Енисейского речного пароходства, своевременно изменяла расходы в зависимости от уровня воды на основных водопостах «Богучаны» и «Татарка». 

Период навигации эксплуатационного флота станции завершится в октябре. В течение лета суда станции работали в верхнем и нижнем бьефе: участвовали в гидрологических и биологических исследованиях на водохранилище, обслуживали боновые заграждения, собирали плавающую древесину с поверхности воды, принимали участие в обследовании сооружений ГЭС.

В реальных условиях

Параллельно с производственными процессами все лето коллектив гидростанции активно реализовывал наставнические программы. 

Без подготовки кадров невозможно уверенно смотреть в будущее. Эти «инвестиции» времени и труда, пожалуй, самые важные. В первом полугодии 2023 в цехах, службах и отделах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику десять студентов различных учебных заведений Сибири. Большинство практикантов — будущие инженеры и менеджеры, изучающие энергетику и электротехнику, промышленное и гражданское строительство, экономику предприятий и организаций, обслуживание машин и оборудования. Проходили практику и будущие специалисты по ремонту автомобилей и гостиничному делу. Сроки прохождения практики в зависимости от специальности составляют от двух недель до 2 месяцев. 

Богучанская ГЭС на старте отопительного сезона 2

Сотрудники станции передают студентам опыт и практические навыки работы на передовом оборудовании, в реальных условиях одной из самых современных и производительных ГЭС страны. Завершается практика подготовкой и защитой отчета, который в будущем может стать частью дипломной работы.

В период подготовки к отопительному сезону Богучанская ГЭС достигла очередной пиковой отметки в выработке электроэнергии. 3 августа станция произвела и поставила потребителям 150-миллиардный киловатт-час электроэнергии (отсчет выработки ведется с момента пуска первых гидроагрегатов в октябре 2012). Предыдущий символический рубеж 125 млрд кВт.ч станция преодолела в апреле 2022, 100 млрд — в 2020.

Главный показатель качества работы ГЭС — данные о выработке электроэнергии. В первом полугодии 2023 Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 9 млрд 354,45 млн кВт.ч. Если учитывать, что среднегодовая выработка станции по проекту — 17,6 млрд, то сейчас станция уже идет с опережением графика, — резюмирует Владислав Кобяков. 

Автор: Петр Савельев
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