Как работает клиника с особой атмосферой

Центр стоматологии «Астрея» — это премиальная клиника в Сибири. С момента своего открытия компании удалось воплотить иное качество сервиса в своей области.

23 года «Астрея» внедряет и развивает инновационные технологии, протоколы медицинской помощи и службу сопровождения. Качественный сервис позволяет создать особую связь с пациентом, показать чуткость компании к человеку как к личности.

Стаж лидерства

— Центру стоматологии «Астрея» уже 23 года — это клиника, которой доверяют семьи. Каждый четвертый посещает нас более 10 лет. Мы регулярно интересуемся у пациентов, почему они выбрали нас:

С вами спокойно, доверяем лечение вашим врачам, внимание и сопровождение на каждом этапе, атмосфера в клинике».

По результатам 2022 «Астрея» показала четвертый результат среди крупных частных клиник Красноярского края с оборотом 260 млн, — говорит Дмитрий Герасимов, основатель Центра стоматологии «Астрея».

Это единственная клиника в Красноярске, которая постоянно присутствует в топ‑20 стоматологий России по рейтингу журнала «Startsmile» и ИД «Коммерсант». По итогам 2022 детская стоматология «Астрея» заняла 7‑е место в федеральном рейтинге, а взрослая оказалась на 13‑й строчке. С 2016 каждый год «Астрея» в топ‑25 России.

Уровень комфорта

Сегодня «Астрея» — это центр применения новейших технологий. Здесь используют все технические новинки, которые присутствуют в мировой стоматологии. В клинике отмечают: большой толчок в развитии современных направлений дала пандемия коронавируса. Именно тогда специалисты центра полностью перешли на цифровую стоматологию в части протезирования. Это сокращает время присутствия пациента в клинике и позволяет за короткий тайминг получить больший результат.

Сейчас Центр стоматологии получил лицензию на челюстно-лицевую хирургию. Если раньше такие операции можно было провести только в стационаре, сегодня благодаря применяемым в «Астрее» технологиям это возможно в амбулаторных условиях. Все вмешательства проводятся под наркозом: клиника уже более 10 лет имеет лицензию на этот вид деятельности.

— Когда мы встречаемся с коллегами-стоматологами, многие задают вопрос: «Почему у вас больше пациентов и денег, ведь делаете вы то же самое, что и мы?» Стандарты лечения, наставничество, сервис другого уровня. Медицина — очень сложная услуга, и ориентироваться в ней пациент может спокойно только с помощью врача, который умеет ясно говорить. Сервис для нас — это часть терапевтического доверия, всю работу персонала мы координируем так, чтобы они говорили на одном языке. Все в клинике помогают пациенту. Мы всегда работали с пациентом индивидуально, несколько лет назад ввели должность персонального координатора. Он помогает построить пациенту маршрут, выверенный до каждой минуты и копейки. Ведь что такое сервис? Медицинская помощь невероятно ценна сама по себе — как вода, а сервис — это чистый стакан, который помогает принять эту помощь.

«Астрея» изначально создавалась как человекоцентрированная клиника. Здесь все работает на пациента. Атмосфера, стиль коммуникации, дизайн помещений. Специалисты клиники не просто создают условия для человека, обратившегося к ним, они интересуются его мнением, берут во внимание его образ жизни, расписание, понимание понятия «комфорт». В клинике работают психологи, действует служба кураторов, которая сопровождает пациента от момента выбора клиники и знакомства с лечащим врачом до составления финансового плана и расписания мероприятий по поддержке достигнутых результатов лечения. Весь медицинский персонал учится открытой коммуникации, прозрачной и понятной.

Без страха и боли

Есть пациенты, для которых «Астрея» становится клиникой последней надежды. Здесь принимают на лечение детей со сложными диаг­нозами, с расстройствами аутического спектра. Лечение проводится аккуратно, быстро, без боли и слез. Это немаловажный аспект в работе с детьми и формировании их отношения к медицине в целом.

— В Красноярском крае проводили опрос: спрашивали, какого врача боятся люди. Больше 70% ответили — стоматолога. Во многих живет страх, который был привит еще советской стоматологией. До сих пор дети, которые ни разу не были у этого врача, продолжают испытывать напряжение. Наша миссия — решить две задачи. Во‑первых, мы хотим, чтобы в нашем городе было больше людей, которые улыбаются открыто и свободно. Тогда про нас не будут говорить, что Сибирь — это мир хмурых и закрытых людей. А вторая — дети не должны бояться стоматолога, — говорит Дмитрий Герасимов.

Выполнять эти задачи медикам помогает второе направление — Образовательный центр. Он с 2015 входит в систему «Астрея». Проект «Школа юного стоматолога» пользуется популярностью у ребят. Они в клинике на практике могут увидеть, что такое стоматология, подержать в руках настоящие инструменты зубного врача и даже немного поработать ими. Мы уверены, что после этих занятий кто-то выберет профессию стоматолога. Но даже если ребенок пойдет по другому пути, врач уже не будет вызывать у него страх или отторжение.

Стратегия развития

В этом году «Астрею» ждет еще одно открытие: сейчас проходит лицензирование направления общей медицины. В связке со стоматологами будут работать терапевт, педиатр, невролог и пульмонолог, что позволит еще более комплексно подходить к лечению пациента. Это тоже вектор внимания наших пациентов.

Перед применением наркоза человеку необходимо получить консультации врачей общей практики, тщательно подготовиться, например, к лечению под наркозом, исследовать анализы. Когда все необходимые специалисты принимают в соседних кабинетах, процесс лечения ускоряется в несколько раз. Мы еще больше будем вкладываться в профилактику и максимально раннее выявление проблем со здоровьем. Дмитрий Герасимов уверен: именно за предупреждением возникновения заболеваний будущее отечественной медицины.

— Все говорит о том, что в ближайшее время станет развиваться профилактическая медицина, превентивные технологии. Люди уже сегодня думают, как сделать, чтобы снова не заболело то, что они вылечили, применяют антивозрастные технологии. Профилактика и реабилитация — серьезное поле для развития бизнеса. Хотя и традиционная стоматология еще долго будет иметь возможности увеличения доходности. В будущее мы смотрим оптимистично. Я сибиряк, и развиваться планирую здесь!

Красноярск

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