Акселератор возможностей: Каким был XI ТИМ «Юниор»

В последний месяц лета Красноярск стал площадкой-драйвером для 1500 подростков со всего региона: они стали участниками образовательного форума ТИМ «Юниор».

В 2023 он прошел в 11-й раз — проект родился в 2013 как «младший брат» палаточного лагеря «Бирюса». В этом году главной идей «Юниора» стала тема коллабораций. Все четыре заезда форума посвятили направлениям общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых».

Каждый заезд становится для подростков недельным калейдоскопом из лекций, мастер-классов и ярких событий. За четыре заезда «Юниор» собрал на своей поляне более 500 спикеров регионального и федерального уровня. За месяц на поляне ТИМ побывали, например, Анна Гарнец, и. о. министра экономики и регионального развития Красноярского края; Николай Распопин, и. о министра цифрового развития края; Ирина Субочева и Евгений Петренко, депутаты Законодательного собрания края; Виктор Коломиец, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края; Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края. Форум поддержали федеральная медиашкола VK «Новая школа медиа» и федеральный проект «Вдохновители».

Амбассадоры молодежной политики

Поездка на «Юниор» — заветная мечта многих подростков. Каждое лето на форуме собираются 1500 школьников и студентов от 14 до 18 лет из всех муниципальных образований Красноярского края.

— Ключевая цель мероприятия заключается не только в обеспечении летней занятости несовершеннолетних, но и во взращивании амбассадоров молодежной политики — ребят, активно участвующих в наших проектах и вовлекающих в них сверстников. Поэтому значительная часть образовательной программы форума посвящена возможностям, которые предоставляет молодежная политика на краевом и федеральном уровне, — говорит Виктор Коломиец, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

По словам Ксении Юрлагиной, председателя регионального отделения «Движение первых» в Красноярском крае, сотрудничество всегда взаимно обогащает, поэтому в этом году «Юниор» прошел в содружестве с «Движением первых».

— В те образовательные процессы и форматы, которые представлены на ТИМ «Юниор», мы интегрировали ценности «Движение первых». Ведь очень важно, совершая любое действие, понимать его значимость для себя, близких, общества, — подчеркнула Ксения Юрлагина.

Региональное отделение совместно с профессиональными модераторами и экспертами из разных сфер на каждом заезде проводили стратегическую сессию. Благодаря этому формату участники погружались в процесс создания первичного отделения.

В Год педагога и наставника одной из ключевых особенностей форума стал акцент на усиление педагогического состава.

— Мы провели обучение, создали систему адаптации вожатых, а также дали возможность посещения образовательной программы форума. Она универсальна, мы даем юниоровцам знания наравне со взрослыми, — отмечает Ольга Чащина, руководитель проекта.

Создать «Я-проект»

Спикеры передавали юниоровцам знания в рамках трех треков: «Ресурсы», «Возможности» и «Навыки». Финальным результатом для каждого участника стало собственное портфолио с говорящим названием «Я-проект»: в нем организаторы описали все реперные точки, которых достигли ребята.

— Мы создаем для каждого участника свой образовательный маршрут, и после окончания форума у каждого остается портфолио «Я-проект». Там перечислено, какие возможности он взял, какие ресурсы ему нужны в дальнейшем и какие навыки он приобрел. По портфолио отслеживается прогресс ребенка, плюс мы отправляем его в муниципалитеты, чтобы там видели, какие ресурсы им реально нужны, — объясняет Анастасия Полынцева, руководитель службы «Университет» ТИМ «Юниор».

Ресурсы и опоры

Во время одного заезда юниоровцы осваивают параллельно несколько школ навыков: учатся финансовой и юридической грамотности, вместе с психологами разбираются в своей «самости», формируют собственную публичность, учатся использовать медиаинструменты или выбрать «Школу КВН».

Также в этом году впервые была организована творческая встреча под открытым небом с Мариной Вишневской и Ольгой Тубольцевой. Состоялись кинопоказы под открытым небом, юнировцам показали фильм Владимира Тарасова «Енисейский марафон», а также «Начать сначала». Был привлечен пул постоянных специалистов в направлении «психология и профориентация».

— «Юниор» про то, что на самом деле в регионах много ресурсов, и не обязательно уезжать со своей малой родины. Например, здесь дети могут взять контакты у любого спикера и держать связь с ним — понимание, что у них есть эти ресурсы, дает им уверенность. Регион очень целостный, и в любой его точке можно развить себя, создать классные проекты, — озвучивает Анастасия Полынцева.

Главные ценности

Одна из главных целей форума — сформировать критическое мышление, которое поможет грамотно применять приходящие возможности и при этом отказываться от неперспективных вариантов.

Одновременно с этим «Юниор» несет непосредственную пользу и для спикеров, количество которых может достигать 28 человек в день. Так форум становится и нетворкинг-площадкой.

— Спикеры, которые вряд ли встретятся в реальной жизни, пересекаются здесь, и это тоже про возможности. Выступать, тренироваться и разговаривать с заинтересованными и разнообразными подростками, которых больше нигде в таком формате не соберут, — это дорогого стоит, — подчеркивают организаторы «Юниора».

В этом сезоне в пул спикеров вошла и команда «Делового квартала» — одновременно с этим издание выступило информационным партнером ТИМ «Юниор».

Юлия Чанчикова, издатель и главный редактор «ДК», объяснила, что отличает творчество как самовыражение от креативной индустрии, на примере информационной журналистики — бесперебойно работающего «творческого конвейера».

Светлана Ковалева, коммерческий директор «ДК», провела мастер-класс, в котором участники изучили и выбрали инструменты продвижения под определенный бизнес и цели.

Евгений Волошинский, экономический обозреватель «ДК», рассказал о том, что может стать залогом успеха в деловой журналистике.

— Главная ценность — подростки, которые есть на этой поляне. Все делается ради детей и для детей. Здесь акселератор их возможностей: мы показываем, куда и как идти, как построить трек успешного человека, — добавляет Анастасия Полынцева.

«Юниор» планирует развиваться в соответствии с интересами его участников. То, каким будет форум в следующем году, решат сами юниоровцы.

— Этой осенью в Назарове, Канске, Лесосибирске, Норильске, Минусинске и Красноярске пройдет форум «Поколение будущего», в котором примут участие самые активные ребята, — резюмирует Виктор Коломиец.

Отзыв спикера

Ольга Свежинская,

основатель компании «ПакетМаркет»:

На этом «Юниоре» все подобрано настолько разносторонне, что не увлечься невозможно — наверное, это и есть главная фишка. Здесь создается прогрессивный энергообмен: дети дают жизнь всему новому, а у нас в определенный момент возникает потребность делиться. Мы накапливаем опыт и в жизненных процессах, и внутри профессиональной сферы, и даже в личных трендах. Например, в мой образ жизни входят не только работа, спорт, позитивное мышление, но и экологичное отношение к внешней среде — в моем мире она не существует отдельно от меня. И об этом переживании, регулировке этого баланса я детям и рассказываю. Конечно, они сомневаются и закидывают вопросами, но вовлекаются же!»

Над проектом работала Ирина Иванова