Самое ценное — время и безопасность

Возможно ли эффективно решить семейные вопросы через суд и разобраться в тонкостях действующих законов без помощи юриста?

О том, какие варианты есть у тех, кто готов взаимодействовать с системой самостоятельно, рассказали Дмитрий и Дарья Ткачевы, основатели юридического агентства «Закон и Дело».

— К нам ежемесячно приходят до 350 контактов с запросами по семейному праву: чаще всего у нас есть ответы на них, но еще — множество вопросов. Всегда необходимо выяснять нюансы, от них зависит качество ответа. Это уже формат консультации, и не все до нее доходят — не понимают, за что платить. Но потребность в информации остается, и нам хочется, чтобы эти люди могли получить квалифицированную, полноценную информацию в одном месте и сделать все самостоятельно, если нет возможности или желания тратиться на специалиста.

Поэтому мы решили упаковать всю нашу экспертизу в подробную базу знаний и отдать людям за комфортные деньги. Мы записали лекции, сделали видеоинструкции по заполнению исков и заявлений, добавили дополнительные материалы и сервисы для поиска информации — это доступный и привычный сейчас формат.

В детстве нам читают сказки и показывают мультфильмы, где после свадьбы только счастье. А что если нет? Об этом никто не говорит, но каждый третий зарегистрированный брак сталкивается с массой вопросов. Да, в Интернете есть информация, но она не структурирована, а еще ТАМ не объясняют, что делать, если все пошло не так. Мы же даем последовательность действий, сроки, пути поиска информации, правила ее предоставления. Обладая этим, женщина останется спокойна, переходя на следующие этапы: она будет чувствовать безопасность, за которую раньше отвечал мужчина, а теперь это нужно делать ей.

Ключевое, что имеет здесь ценность, — время. Юрист торгует своей экспертизой и своим временем, и его просто не хватит на бесплатные консультации для всех. Поэтому мы создали информационный продукт, который подходит большинству. Среднестатистическое рассмотрение дела в общегражданском суде — от года и в гору. Каждая ошибка при составлении заявления, отсутствие каких-либо документов откладывают заседание на полтора месяца. С нашей базой, в которой мы сконцентрировали свою экспертность, вы сможете все подготовить без ошибок; будете знать, что вас ожидает и какие подводные камни могут быть. Юрист нужен не всегда, и это нормально, поэтому мы хотим дать инструменты для тех ниш, где вы можете добиться результата самостоятельно.

Когда мы помогаем человеку на таком уровне, все меняется не только у него лично, но и в масштабе системы. Заявление, составленное без ошибок, дает возможность вынести решение по шаблону и взять другие дела, без «узких горлышек» производство ускоряется. У женщины же не появляется препятствий в виде обжалования, множества итераций, кучи избыточного движения без ценности. Да, объем дел не уменьшится, но пропускная способность госорганов возрастет. Если все делать грамотно и качественно, алименты быстро начинают циркулировать, нагрузка на каждом из этапов снижается, а женщина получает деньги и понимает, что она не одна.

Наша задача — дать информацию, которую человек изучит и примет решение: двигаться ему самостоятельно или обращаться к специалистам, идти к нам или в другую компанию. И даже если он найдет юриста вне нас, эта база станет для человека неким чек-листом, благодаря которому он будет понимать, все ли идет по плану. У каждого ребенка в любом случае должны остаться мама и папа, и мы надеемся, что упрощение процесса судебных разбирательств поможет снизить напряжение в семье.

Красноярск

Карла Маркса, 112А