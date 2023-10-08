Как защитить бизнес от беспилотников?

Защита предприятий и гражданских объектов от угроз с воздуха стала актуальной повесткой для многих предприятий.

Отрасли, связанные с производством энергии, добычей и транспортом углеводородного сырья, химической продукции, авиацией, ВПК в новых геополитических условиях нуждаются в качественных мерах обеспечения безопасности своих производственных активов и персонала.

Вячеслав Чупин

учредитель ООО «Системы и Технологии»



— И такие передовые и эффективные решения, позволяющие защитить предприятия при попытках несанкционированного доступа с воздуха, уже созданы. Причем разработаны они нашими специалистами на основе высококлассного радиочастотного оборудования под управлением нейронных сетей.

Бурное развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безу­словно, открывает новые возможности для их использования во многих сферах, однако является и фактором серьезного риска. Дроны, способные представлять угрозу объектам с воздуха, как и инциденты с их применением, заставляют искать и создавать новые технологии для их конт­роля и нейтрализации в случае опасности.

Производственное подразделение группы компаний «Системы и Технологии» на протяжении 10 лет разрабатывает и производит радиооборудование различного назначения. На предприятии производятся также и собственные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие системы позволяют своевременно обнаружить и подавить сигналы управления и навигации БПЛА в диапазоне от 0,1 до 11 ГГц. Причем без воздействия на окружающее коммуникационное и навигационное оборудование.

Передовое техническое решение позволяет обнаруживать нежелательные объекты благодаря применению сканирующего радиоприемника высокой чувствительности. В устройство вмонтирован блок обработки и анализа данных на основе нейронной сети.

Сейчас в финальной стадии разработки находится проект собственного модуля РЛС для обнаружения БПЛА, следующих в режиме радиомолчания. Продукт будет обладать способностью «видения» круговой направленности с заявленной дальностью до 3 км и углом 60° по зениту. Его планируется запустить в промышленную эксплуатацию к концу 2023. Конструкция дополнит существующий модуль радиоэлектронного обнаружения в системах противодействия БПЛА.

В рамках производства компания внедрила полный спектр современного контрольно-измерительного, технологического, испытательного и механообрабатывающего оборудования. Сборка и настройка систем РЭБ проходит в комплексе сверхчистых помещений четвертого класса. Это позволяет обеспечить производство высокотехнологичной, качественной и надежной продукции. В компании освоена технология проектирования и создания электронных СВЧ‑узлов на основе многослойных печатных плат до 12 слоев.

Сегодня в стадии производства находится более 40 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их конфигурации различны в зависимости от потребностей заказчиков. Сферы бизнеса, которые нуждаются в спецзащите от воздушных угроз, — от нефтепереработки и нефтехимии, химических и атомных предприятий до горно-металлургических компаний.

Комплексы под маркой «Системы и Технологии» уже установлены и успешно защищают многочисленные объекты критической инфраструктуры на крупнейших предприятиях военно-промышленного комплекса, в исправительных учреждениях УФСИН в виде системы подавления сотовой связи, нефтеперерабатывающих компаниях и хранилищах топлива.

К конкурентным преимуществам компании относятся их собственные инженерные разработки и комплектующие, налаженное современное производство.

Благодаря постоянному мониторингу потенциальных угроз в отделе разработки ведется непрерывная модернизация комплекса. Есть возможность создания точно настроенных под конкретный объект и требования безопасности систем. А специализированное программное обеспечение комплекса с алгоритмами машинного обучения позволяет создавать передовые продукты и находить уникальные решения для бизнеса заказчиков. Компания внедряет проекты на всех стадиях — от формирования заказа и обследования объектов до монтажа и этапа пусконаладки.

Караульная, 82, п. 869

+7 (391) 269 9069

t.me/stcompany24

info@stcompany24.ru