Как защитить бизнес от беспилотников?
Защита предприятий и гражданских объектов от угроз с воздуха стала актуальной повесткой для многих предприятий.
Отрасли, связанные с производством энергии, добычей и транспортом углеводородного сырья, химической продукции, авиацией, ВПК в новых геополитических условиях нуждаются в качественных мерах обеспечения безопасности своих производственных активов и персонала.
— И такие передовые и эффективные решения, позволяющие защитить предприятия при попытках несанкционированного доступа с воздуха, уже созданы. Причем разработаны они нашими специалистами на основе высококлассного радиочастотного оборудования под управлением нейронных сетей.
Бурное развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безусловно, открывает новые возможности для их использования во многих сферах, однако является и фактором серьезного риска. Дроны, способные представлять угрозу объектам с воздуха, как и инциденты с их применением, заставляют искать и создавать новые технологии для их контроля и нейтрализации в случае опасности.
Производственное подразделение группы компаний «Системы и Технологии» на протяжении 10 лет разрабатывает и производит радиооборудование различного назначения. На предприятии производятся также и собственные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие системы позволяют своевременно обнаружить и подавить сигналы управления и навигации БПЛА в диапазоне от 0,1 до 11 ГГц. Причем без воздействия на окружающее коммуникационное и навигационное оборудование.
Передовое техническое решение позволяет обнаруживать нежелательные объекты благодаря применению сканирующего радиоприемника высокой чувствительности. В устройство вмонтирован блок обработки и анализа данных на основе нейронной сети.
Сейчас в финальной стадии разработки находится проект собственного модуля РЛС для обнаружения БПЛА, следующих в режиме радиомолчания. Продукт будет обладать способностью «видения» круговой направленности с заявленной дальностью до 3 км и углом 60° по зениту. Его планируется запустить в промышленную эксплуатацию к концу 2023. Конструкция дополнит существующий модуль радиоэлектронного обнаружения в системах противодействия БПЛА.
В рамках производства компания внедрила полный спектр современного контрольно-измерительного, технологического, испытательного и механообрабатывающего оборудования. Сборка и настройка систем РЭБ проходит в комплексе сверхчистых помещений четвертого класса. Это позволяет обеспечить производство высокотехнологичной, качественной и надежной продукции. В компании освоена технология проектирования и создания электронных СВЧ‑узлов на основе многослойных печатных плат до 12 слоев.
Сегодня в стадии производства находится более 40 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их конфигурации различны в зависимости от потребностей заказчиков. Сферы бизнеса, которые нуждаются в спецзащите от воздушных угроз, — от нефтепереработки и нефтехимии, химических и атомных предприятий до горно-металлургических компаний.
Комплексы под маркой «Системы и Технологии» уже установлены и успешно защищают многочисленные объекты критической инфраструктуры на крупнейших предприятиях военно-промышленного комплекса, в исправительных учреждениях УФСИН в виде системы подавления сотовой связи, нефтеперерабатывающих компаниях и хранилищах топлива.
К конкурентным преимуществам компании относятся их собственные инженерные разработки и комплектующие, налаженное современное производство.
Благодаря постоянному мониторингу потенциальных угроз в отделе разработки ведется непрерывная модернизация комплекса. Есть возможность создания точно настроенных под конкретный объект и требования безопасности систем. А специализированное программное обеспечение комплекса с алгоритмами машинного обучения позволяет создавать передовые продукты и находить уникальные решения для бизнеса заказчиков. Компания внедряет проекты на всех стадиях — от формирования заказа и обследования объектов до монтажа и этапа пусконаладки.
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