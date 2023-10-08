Ипотека как HR-инструмент

Можно ли решить острые кадровые вопросы работодателей с помощью инновационных решений на рынке недвижимости? В компании «Ипотечный отдел» уверены: это работает.

На рынке труда диспропорция. Количество вакансий зашкаливает, спрос со стороны потенциальных сотрудников гораздо ниже предложений. Традиционные способы привлечения высококвалифицированных кадров и снижения «текучки»: уровень зарплаты, система премирования и ДМС — недостаточны для утоления сегодняшнего «кадрового голода».

Компания «Ипотечный отдел» — дочернее подразделение строительного холдинга «Альфастройинвест» — на основе базовой потребности семьи иметь собственное жилье и своей услуги «Ипотека без первоначального взноса» разработала корпоративную программу «Меня здесь ценят». Программа поможет руководителям бизнеса и H­R‑службам найти и удержать лучших специалистов, повысить их мотивацию и лояльность.

— Суть программы «Меня здесь ценят» заключается в том, чтобы дать возможность работникам предприятия-партнера приобрести квартиру в строящемся доме в любом городе России без первоначального взноса, с комфортным ежемесячным платежом. А предприятию — получить новый инструмент управления своими сотрудниками.

Главное преимущество — работникам не придается искать средства на первоначальный взнос за жилье, в том числе обращаясь за финансовой помощью на свое предприятие. Напомню, с 20 сентября 2023 минимальный размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости квартиры. Очевидно, что собрать самостоятельно эту сумму большинству работников даже при конкурентоспособной зарплате непросто. А брать потребительский кредит под высокий процент — явно не лучший способ покупки квартиры.

Программа реализуется за счет ипотечных программ с господдержкой. Сейчас в стране действуют три программы: господдержка 2020 со ставкой от 7,7%, для семей с детьми — со ставкой от 5,7% и IT‑ипотека со ставкой от 2,5%. Они осуществляются в парт­нерстве с ведущими банками страны (СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Газпромбанк и другие) и крупнейшими застройщиками региона.

Можно рассмотреть два варианта программы «Меня здесь ценят». Первый — работодатель предоставляет своим сотрудникам возможность приобрести недвижимость без первоначального взноса и оплаты нескольких ежемесячных ипотечных платежей в качестве бонуса от ООО «Ипотечный отдел» как партнера. Это позитивно скажется на имидже ответственного работодателя — как у действующих, так и у потенциальных сотрудников.

Второй вариант — прямое участие компании работодателя в оплате части ипотечного кредита. И это может стать частью трудового договора как стимул за отработку определенного периода или формой премирования по итогам года. Задачи могут быть связаны и с выполнением целевых KPI сотрудника. Главное — программа позволит значительно повысить мотивацию, уровень вовлеченности, удержания лучших кадров, при этом не тратя огромных средств на покупку жилья сотрудникам.

Мы предлагаем совместную проработку программы для юрлиц, исходя из их индивидуальных особенностей и нюансов деятельности каждого. Решая базовые потребности работника, решаем кадровые задачи предприятия, — говорит Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продаж компании «Ипотечный отдел».

Программа «Ипотечного отдела» может быть масштабирована на компании любой формы собственности, численности персонала и формата оплаты труда. В итоге достигается главный принцип, который предлагает программа, — win-win. Иными словами, проигравших не будет.

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С возникшими вопросами по реализации вы сможете обратиться напрямую к Сергею Белову