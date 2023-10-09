«Перемены» в Красноярске пользуются спросом

В сентябре стартовали продажи в новом доме прогресс-кварталов «Перемены» от СЗ «Конструктив Девелопмент». Это уже второй дом прогресс-кварталов, которые строятся в Кировском районе Красноярска.

На старте выгоднее!

Как отмечают эксперты, на старте продаж приобретать жилье всегда выгоднее, потому что цена в этот период минимальная, и вложения однозначно окупятся. Такой вывод можно сделать на основе анализа цен квартир в первом доме прогресс-кварталов «Перемены», продажи которого стартовали в апреле 2023. Менее чем за полгода стоимость квартир выросла примерно на 30%.

По данным Красноярскстата, во 2К 2023 цена за квадратный метр в краевом центре выросла и перескочила отметку 100 тыс. рублей. Влияние на стоимость жилья оказывает инфляция и падение курса рубля. Но немаловажное значение имеет и состояние рынка недвижимости, а также приближающиеся сроки сдачи дома и привлекательный для потребителя проект жилого комплекса.

Как отмечают в компании «Конструктив Девелопмент», спрос на некоторые виды планировок в первом доме «Перемен» был настолько высок, что квартиры раскупили уже через пару месяцев после начала продаж.

Жизнь в стиле «комфорт-лайт»

Что же привлекает красноярцев в новом жилом комплексе? Прежде всего, прогресс-кварталы «Перемены» — это новый для Красноярска формат жилья в линейке «комфорт-лайт». Цель такого формата — сделать комфортные квартиры в современном и стильном жилом комплексе доступными большему числу горожан. Прогресс-кварталы сформируют монолитно-кирпичные дома высотой от 10 до 24 этажей. Такая этажность повышает уровень комфорта: 24-эт. секции защитят территорию от ветра, а объекты с меньшей этажностью обеспечат максимально долгое естественное освещение двора.

Оформление входных групп разработали дизайнеры — будет не только красиво, но и удобно. В местах общего пользования запроектированы санузлы. Для колясок и велосипедов предусмотрены специальные помещения на первых этажах, а в цоколе расположатся кладовые для объемных и сезонных вещей.

Дворы будут закрыты от машин. А значит, ребенка можно будет смело отпустить погулять на детскую площадку со спортивными и игровыми локациями. Найдется здесь место и для отдыха пожилых людей, и для мам с колясками.

Для автомобилей застройщик предусмотрел многоуровневую наземную парковку с возможностью подключения зарядной станции для электромобиля. Места в таком паркинге значительно дешевле, чем в подземном, но при этом так же сохраняют за автовладельцем личное парковочное место.

Авторские решения

«Перемены» строятся по авторскому проекту. К работе над прогресс-кварталами застройщик привлек известное екатеринбургское проектное бюро, которое создало большое количество жилых комплексов в европейской части страны.

Благоустройство прогресс-кварталов включает приватные дворы, придомовые территории и общественные пространства. Все решения отвечают современным требованиям: безбарьерная среда, ландшафтное озеленение, многоуровневое освещение, включающее и архитектурную подсветку зданий.

Приватные дворы продуманы и зонированы для разных видов активностей: будь то спокойный отдых на удобной лавочке, занятия спортом на уличных тренажерах или баскетбольной площадке. Для маленьких жителей застройщик предусмотрел игровые комплексы на искусственных холмах и песочницы под навесами.

Центром притяжения жителей станет многофункциональное общественное пространство с фонтаном, светящимися качелями и фотозоной для красивых снимков. Культурные и спортивные мероприятия будут проходить здесь же — на площади «Перемен». Соседские турниры по разным видам спорта можно проводить на специальной огороженной площадке, а для уличных концертов предусмотрены трибуны. Дети же оценят большой многоуровневый мультиплейс.

Квартиры с уникальными характеристиками

«Перемены» — это также широкая линейка планировок и отделки квартир. Еще на этапе строительства можно определиться, нужна вам предчистовая отделка или готовый ремонт от застройщика. Кстати, такую возможность выбора для покупателей квартир в Красноярске предлагают впервые.

Застройщик очень тщательно продумал планировочные решения в домах прогресс-кварталов. В двух строящихся домах их уже более 50! Из примечательных особенностей — мастер-спальни, выделенные гардеробные, большие кухни-гостиные, ниши под встроенную мебель, два санузла в больших квартирах.

Уникальность новому жилому комплексу придают теплые лоджии, расположенные практически в каждой квартире. Здесь можно организовать зону отдыха или игровую для ребенка. А в нескольких квартирах на первых этажах предусмотрены открытые террасы с видом на зеленый приватный двор.

Окна в «Переменах» будут увеличенных размеров. Это даст больше света, воздуха и ощущения широты пространства. В некоторых квартирах есть комнаты с угловым остеклением — это не только функциональное, но и очень стильное решение.

Инфраструктура в шаговой доступности

Микрорайон, в котором строятся прогресс-кварталы «Перемены», богат на разнообразную и даже уникальную для города инфраструктуру.

За покупками удобно ходить в крупные сетевые магазины: «METRO», «Лента» и «Пятерочка». Прогуляться в тени деревьев можно в парке «Сибсталь» — он в пяти минутах ходьбы от «Перемен». Парк активно благоустраивают: в рамках первой очереди реконструкции там сделали обновленные пешеходные и велосипедные дорожки, а еще площадку для выгула собак. Неподалеку от парка расположен единственный в городе детский кинотеатр «Мечта».

В ближайшее время район ожидают две крупные премьеры. Сейчас строится уникальный акватермальный комплекс с круглогодичными открытыми бассейнами. А к концу 2023 должно закончиться проектирование современной общеобразовательной школы на 1280 мест.

Решились на покупку?

Купить квартиру, кладовку, машино-место в прогресс-кварталах «Перемены» можно за наличный расчет, в рассрочку и, конечно же, в ипотеку. Квартиры в прогресс-кварталах «Перемены» продаются напрямую от застройщика и подходят под условия всех ипотечных программ с господдержкой.

Менеджеры отдела продаж работают в режиме «единого окна» и сопровождают сделку полностью: от выбора подходящего варианта квартиры и получения ипотечного решения до выдачи ключей от готовой квартиры.

Обратиться можно лично по адресу: Красноярск, ул. Апрельская, 4, или по тел. +7 (391) 230 2020. Информация о наличии квартир отражена на сайте жкперемены.рф.