На выходных в Красноярске резко похолодает

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до нуля, возможен дождь и мокрый снег

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Красноярске резкое похолодание. Хотя последний день сентября еще порадует красноярцев относительно теплой погодой. По информации Гидрометцентра, воздух в краевой столице прогреется до +14°C, временами возможен небольшой дождь.

А вот к ночи температура упадёт до 0°C, ожидается дождь и мокрый снег. Днем в воскресенье, 1 октября, воздух прогреется только до +5°C, осадков синоптики не прогнозируют.

Со вторника, 3 октября, в Красноярск вернется более комфортная погода: по ночам минусовых температур синоптики не прогнозируют, дневные температуры будут колебаться от +11°C до +14°C.