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На выходных в Красноярске резко похолодает

На выходных в Красноярске резко похолодает
Иллюстрация: foto-onlain.ru

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до нуля, возможен дождь и мокрый снег

#НОВОСТИ

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Красноярске резкое похолодание. Хотя последний день сентября еще порадует красноярцев относительно теплой погодой. По информации Гидрометцентра, воздух в краевой столице прогреется до +14°C, временами возможен небольшой дождь.

А вот к ночи температура упадёт до 0°C, ожидается дождь и мокрый снег. Днем в воскресенье, 1 октября, воздух прогреется только до +5°C, осадков синоптики не прогнозируют.

Со вторника, 3 октября, в Красноярск вернется более комфортная погода: по ночам минусовых температур синоптики не прогнозируют, дневные температуры будут колебаться от +11°C до +14°C.

Автор: Петр Савельев
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