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В Красноярск на рабочей неделе вернется бабье лето

В Красноярск на рабочей неделе вернется бабье лето
Иллюстрация: freepik / freepik

На следующей неделе в Красноярск придет потепление. Воздух в некоторые дни прогреется до +15°C.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник днем будет +9°C. В ночь на вторник похолодает до +2°C. Во вторник в светлое время будет +13°C, к ночи +1.
 
В среду и четверг воздух прогреется до +15°C, по ночам столбики термометров в эти дни будут опускаться до 0. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют +3°C. В пятницу будет +13°C.
 
Осадков на следующей неделе не ожидается в светлое и темное время суток.
Автор: Петр Савельев
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