В Красноярск на рабочей неделе вернется бабье лето

На следующей неделе в Красноярск придет потепление. Воздух в некоторые дни прогреется до +15°C.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник днем будет +9°C. В ночь на вторник похолодает до +2°C. Во вторник в светлое время будет +13°C, к ночи +1.

В среду и четверг воздух прогреется до +15°C, по ночам столбики термометров в эти дни будут опускаться до 0. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют +3°C. В пятницу будет +13°C.

Осадков на следующей неделе не ожидается в светлое и темное время суток.